“Es la primera vez que veo a una primera dama aquí”: la frase de Taliana Vargas durante un recorrido con Ana Lucía Pineda en Cali

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y la primera dama de Cali, Taliana Vargas, realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital Carlos Holmes Trujillo con el propósito de evaluar los daños dejados por el sismo del pasado 10 de agosto y oficializar el plan para su reconstrucción.

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En el marco de la jornada, la presencia de la esposa del presidente y sus declaraciones de respaldo a la comunidad de la capital del Valle marcaron la pauta del encuentro institucional.

Durante la visita, en la que también estuvo presente el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, las autoridades territoriales y nacionales inspeccionaron la infraestructura del centro médico.

El recorrido dejó diversas reacciones en plataformas digitales a raíz de las declaraciones compartidas por la gestora social caleña en sus canales oficiales.

En uno de los videos publicados durante la jornada, se escucha a Taliana Vargas expresar: “Es la primera vez que veo una primera dama aquí”, en referencia a la presencia de Pineda en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

“La unión hace la fuerza. Esto aplica para todos: en tu casa, con tus vecinos, en tu colegio. Esta tragedia nos dejó unidad, hermandad, solidaridad y yo me voy a quedar con estas fuerzas para seguir”, escribió la gestora social, acompañando el mensaje con un agradecimiento a la primera dama de la Nación por la visita.

Por su parte, Ana Lucía Pineda envió un mensaje de apoyo a los habitantes del sector: “Queremos decirle a toda la comunidad que no están solos. Aquí empezará la reconstrucción de este hospital que brinda un importante servicio de salud para toda una comunidad”.

El Hospital Carlos Holmes Trujillo forma parte de las 64 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas de la capital del Valle del Cauca que registraron afectaciones tras el movimiento telúrico del 10 de agosto.

De acuerdo con cifras entregadas por la Alcaldía de Cali, la emergencia obligó al cierre preventivo de 40 consultorios dentro del complejo asistencial, en los que se atendían, en promedio, 3.000 consultas diarias.

Con el fin de no interrumpir de manera total la atención a los usuarios, la administración municipal dispuso el traslado temporal de los servicios de consulta externa hacia otras sedes de la Red de Salud.

No obstante, áreas críticas como urgencias, hospitalización pediátrica y de adultos, atención de partos, laboratorio clínico y vacunación han mantenido su operación continua bajo planes de contingencia.

La intervención del centro asistencial se desarrollará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y organizaciones sin ánimo de lucro.

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Según lo anunciado durante la jornada, el proyecto contará con el acompañamiento de la Fundación Vida (de la familia Gilinski), la Fundación Colombia Luce Sonrisa y la Fundación Solidaridad por Colombia.

Con este anuncio, las autoridades locales esperan dar inicio a las etapas de remodelación y reforzamiento de edificaciones que permitan reabrir la totalidad de las áreas fuera de servicio en Cali.