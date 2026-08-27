Luto en el hogar de Juan Diego Alvira tras dolorosa pérdida: “Un vacío enorme en la casa”

El periodista y presentador colombiano Juan Diego Alvira confirmó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Homero, una de sus mascotas, quien lo acompañó durante 16 años.

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El anuncio coincidió con la conmemoración del Día Internacional del Perro, fecha en la que el comunicador aprovechó para dedicarle un mensaje de despedida a su compañero canino y rendir homenaje al vínculo entre las personas y sus mascotas.

A través de una publicación en sus canales oficiales, el presentador ibaguereño compartió con sus seguidores el momento que atraviesa su familia tras la partida de la mascota.

Según lo expuesto por el propio periodista, el deceso de Homero se produjo el domingo previo a la festividad ambiental y animalista.

“Hoy se conmemora el Día Internacional del Perro, una fecha creada para celebrar a esos seres de cuatro patas que nos enseñan, sin usar una sola palabra, lo que significa la lealtad y el amor incondicional”, inició expresando Alvira en su pronunciamiento digital.

En el mismo mensaje, el comunicador explicó el contraste de emociones que vivió su hogar durante la jornada: “Sin embargo, para mi familia esta fecha llega con un sentimiento agridulce. Este domingo tuvimos que despedir a Homero, quien partió a sus 16 años dejando un vacío enorme en la casa, pero también un legado de amor que compartió durante años junto a Bubba, Luna y Pancho”.

Alvira, reconocido por su extensa trayectoria en la televisión nacional y su particular estilo de reportería ciudadana, ha mantenido habitualmente un canal directo de comunicación con su audiencia sobre aspectos de su vida cotidiana.

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Sus mascotas han sido una presencia constante en el contenido que comparte sobre el entorno de su hogar. Con un tono de gratitud, el periodista cerró su mensaje invitando a sus seguidores a recordar a los animales que han formado parte de sus vidas y a celebrar la compañía de los que aún están presentes:

“A Homero le agradecemos cada año de compañía y cada alegría regalada. Y a todos ustedes que hoy abrazan a sus peludos, les deseamos un feliz Día del Perro”, concluyó en su publicación.

El caso de Juan Diego Alvira se suma al de diversas figuras del entretenimiento y el periodismo en Colombia que utilizan las redes para visibilizar la tenencia responsable y el impacto afectivo que tienen los animales de compañía en la estructura familiar. La pérdida generó numerosas manifestaciones de solidaridad entre los seguidores del comunicador en las redes sociales.