Juan Diego Alvira enseñó la triste situación de un albergue en Manizales tras devastador terremoto en Colombia

El terremoto cambió por completo la vida de cientos de familias en Manizales. Una de las escenas más representativas quedó registrada en el Coliseo Mayor, donde una cancha deportiva pasó a convertirse en refugio para personas que perdieron sus viviendas.

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El periodista Juan Diego Alvira recorrió el lugar y mostró cómo 240 personas, entre ellas 35 niños, intentan recuperar algo de normalidad mientras permanecen allí.

Una cancha convertida en refugio

Alvira explicó que el espacio deportivo ahora funciona como una especie de barrio improvisado. Las colchonetas fueron distribuidas como lugares para dormir y cada una identifica a la persona que la ocupa.

“Cada colchoneta tiene un nombre, un apellido, una historia”, contó el periodista durante el recorrido.

Entrar a este albergue en Manizales es entender lo que realmente significa perderlo todo. En este coliseo improvisaron un "barrio" para 240 personas y 35 niños: colchonetas por dormitorios, un espacio para mascotas y niños jugando fútbol entre maletas para olvidar la emergencia. pic.twitter.com/1QJQmLt1C7 — Juan Diego Alvira (@JuanDiegoAlvira) August 12, 2026

El refugio también cuenta con un espacio destinado para las mascotas, mientras los niños buscan momentos de distracción en medio de la emergencia.

Según relató Alvira, en el lugar hay 35 menores de edad, algunos de ellos jugando fútbol mientras sus familias intentan adaptarse a las nuevas condiciones.

Agua y elementos de aseo, entre las necesidades

Sandra también explicó que los damnificados están recibiendo alimentación y diferentes ayudas, por lo que pidió priorizar otros elementos.

La mujer señaló que en el albergue ya cuentan con suficiente comida y que, en cambio, necesitan agua, pañales y productos de aseo.

El refugio también recibe a mujeres embarazadas y familias con niños pequeños.

¿Cómo donar al Fondo Solidario Comunitario de Manizales?

La Alcaldía de Manizales informó la creación del Fondo Solidario Comunitario, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas, con respaldo de la administración municipal.

Según el comunicado, los recursos serán destinados a apoyar la reconstrucción social, económica y de infraestructura de la ciudad tras las afectaciones provocadas por el sismo.

Las personas que deseen realizar un aporte pueden hacerlo mediante:

Banco: Davivienda

Davivienda Tipo de cuenta: Corriente

Corriente Número: 0560085569997514

0560085569997514 Titular: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Llave: @8908010426

Manizales habilitó un fondo para reunir recursos destinados a la recuperación de la ciudad. Foto: Alcaldía de Manizales

En diferentes ciudades de Colombia también fueron habilitados puntos de acopio para recibir donaciones materiales, en estos lugares se recolectan elementos de primera necesidad como agua, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, productos de higiene y suministros de primeros auxilios, entre otros.

Una rutina que intenta volver entre las ruinas

El espacio que durante el día funciona como zona para los menores cambia durante la noche, cuando las colchonetas vuelven a ocupar su lugar como dormitorios.

“Colchonetas que anoche sirvieron para dormir, hoy son un pequeño gimnasio”, describió Alvira durante su recorrido.

El periodista resumió la situación al señalar que en el Coliseo Mayor de Manizales 240 personas intentan reconstruir su rutina en medio de las consecuencias del terremoto.

La emergencia también llevó a habilitar el Coliseo Menor como otro espacio de atención para damnificados.