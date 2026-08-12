Cifras del terremoto en Colombia: así avanza el balance de víctimas y daños en las zonas afectadas

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, en cinco departamentos, tiene en jaque a las autoridades y los organismos de socorro.

Dos días después de la tragedia, los rescatistas siguen buscando a personas debajo de los escombros, mientras el número de víctimas por estructuras colapsadas sigue aumentando.

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Trabajadores tratan de rescatar a personas en los escombros de edificaciones colapsadas tras el terremoto de este lunes con epicentro en Chocó. Foto: Gobernación de Chocó.

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), se han registrado al menos 188 personas fallecidas y 1.677 heridas en ciudades capitales de los departamentos afectados.

Hay graves daños en municipios como Yumbo y Calarcá, así como afectaciones en diferentes poblaciones del Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero. Las cifras, con el pasar de las horas, pueden seguir aumentando.

Respecto a la infraestructura, uno de los balances conocidos indica que 1.575 viviendas están afectadas, 37 viviendas están completamente destruidas y 61 edificios colapsaron. Además, 18 centros asistenciales de salud, 50 colegios, 18 vías y seis aeropuertos terminaron con daños.

Cali: 95 muertos y casi mil heridos

La capital del Valle del Cauca es una de las ciudades en las que se han registrado mayores afectaciones. Se han reportado 95 personas muertas y al menos 997 lesionadas.

Entre los sectores más afectados están los conocidos como Capri y Limonar, donde edificios residenciales colapsaron y las personas quedaron bajo los escombros.

Cientos de edificios colapsaron por el terremoto en Colombia. Foto: Juan Carlos Sierra

Los bomberos y otros organismos de socorro aún trabajan para el rescate de las personas que permanecen desaparecidas. Las próximas horas son claves para las víctimas y los rescatistas.

Pereira: 79 muertos y 278 heridos

El último reporte da cuenta de al menos 79 personas muertas y más de 278 lesionadas en la capital del departamento de Risaralda.

Uno de los rescates que han marcado las jornadas de emergencias y que llena de esperanza fue el de Daniela Largo Sánchez, quien fue encontrada con vida después de permanecer aproximadamente 36 horas bajo los escombros de un edificio.

En el municipio de Dosquebradas, muy cerca de Pereira, las autoridades han desplegado labores de búsqueda de víctimas que aún están desaparecidas y son buscadas por sus familiares.

Siguen las labores de rescate y limpieza de escombros en Cali, luego del terremoto del lunes. Foto: El País

Quibdó: 14 muertos y 138 heridos

En Quibdó, en el Chocó, de acuerdo con el balance de la Gobernación, hay 14 personas fallecidas y 138 heridos; además, se reportan 2.791 afectaciones materiales en todo el departamento.

En Istmina habría más de 550 viviendas afectadas; allí es donde más daños se han registrado. Su alcalde, Jaison Mosquera Sánchez, reportó 70 personas heridas y más de 3.000 personas damnificadas tras el movimiento telúrico.

En Sipí, la situación no es mejor, donde un gran número de viviendas han quedado en las ruinas.

San José del Palmar: epicentro y graves daños rurales

En esta zona, epicentro del terremoto, las afectaciones son de gran consideración. Los habitantes piden ayuda para la reconstrucción del territorio.

La Personería municipal dio a conocer que no existen grandes edificios que pudieran colapsar, pero sí hay viviendas destruidas, principalmente en la zona rural, además de daños en carreteras que dificultan la entrada y salida del municipio.

Manizales: cinco muertos y 112 lesionados

Desde las primeras horas de la emergencia se reportaron graves daños en las diferentes edificaciones.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas había informado inicialmente de más de 20 edificios colapsados, mientras avanzaban las evaluaciones estructurales en diferentes sectores de la ciudad.

Los residentes se encuentran fuera de la Catedral de Manizales después de que fuera dañada por el terremoto. Foto: AP Photo/John Jairo Bonilla

Armenia: 240 viviendas afectadas

De acuerdo con el balance que se ha conocido, en esta zona del Quindío, 240 viviendas resultaron afectadas y 174 personas están heridas. No hay víctimas mortales reportadas hasta este momento.

La ciudad permaneció parcialmente incomunicada durante las primeras horas posteriores al terremoto y las autoridades adoptaron medidas extraordinarias mientras se adelantaban las evaluaciones de las edificaciones.

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Otras afectaciones

En Andes, Antioquia, se reportaron afectaciones en 41 viviendas y 11 instituciones educativas. En La Ceja, hasta el momento, hay daños en 16 viviendas, un edificio, otras edificaciones y una iglesia.

Entretanto, en Barrancabermeja, Santander, reportaron daños en dos instituciones educativas; mientras Jamundí, Guarne, Rionegro, Yarumal y Zipaquirá registraron afectaciones menores en infraestructura.

Según el reporte de las autoridades, Cali y Pereira son las zonas de Colombia con el mayor número de personas muertas por este movimiento telúrico.

Quibdó, Istmina, Sipí y San José del Palmar están entre los puntos de mayor preocupación en el Chocó.

Manizales y Armenia, por su parte, mantienen evaluaciones sobre cientos de estructuras y viviendas.

Hasta el cierre de este informe periodístico, las cifras son preliminares porque los organismos de control, junto con las autoridades locales, continúan con los censos.