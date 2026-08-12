“Con profundo dolor recibo la noticia”: ministra de Educación, Viviane Morales, se pronuncia por muerte de seis niños

La ministra de Educación, Viviane Morales, expresó su profundo dolor por el fallecimiento de seis estudiantes de instituciones educativas de Calima El Darién y Yumbo (Valle del Cauca), tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

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A través de un mensaje publicado en X, Morales lamentó la muerte de Anthony Ríos Gómez, María José Lozada Torres, Emanuel Bastidas Arredondo y Jesús Muñoz Quinceno, estudiantes de la sede María Inmaculada de la IED Gimnasio Calima.

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de los niños Anthony Ríos Gómez, María José Lozada Torres, Emanuel Bastidas Arredondo y Jesús Muñoz Quinceno, estudiantes de la sede María Inmaculada de la IED Gimnasio Calima, así como Luciana Moreno Florez y Niela Nicol… — Viviane Morales (@MoralesViviane) August 11, 2026

La ministra también confirmó el fallecimiento de Luciana Moreno Flórez y Niela Nicol Vernaza Corrales, estudiantes de la sede Panorama de la IED Gabriel García Márquez de Yumbo.

“Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de los niños”, expresó Morales al referirse a los seis estudiantes. La funcionaria extendió además un mensaje de solidaridad a las familias de los menores, así como a sus compañeros y docentes, quienes enfrentan la pérdida de integrantes de sus comunidades educativas.

“Mi solidaridad y acompañamiento a las familias, compañeros y docentes en este momento de inmenso dolor”, manifestó la ministra.

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En su pronunciamiento, Morales informó sobre las acciones que adelanta el Ministerio de Educación frente a la emergencia.

Según explicó, desde la entidad se está acompañando a las secretarías de Educación y se activó el proceso de manejo de desastres, como parte de la Estrategia de Gestión Integral del Riesgo Escolar.

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La ministra señaló que la respuesta institucional estará enfocada en la protección de los estudiantes y en el acompañamiento a toda la comunidad educativa durante esta emergencia.

“La protección de nuestros estudiantes y el acompañamiento a toda la comunidad educativa en esta difícil situación son responsabilidades que asumimos con compromiso y sentido de urgencia”, afirmó.

Morales reiteró el compromiso del Ministerio de Educación con las comunidades educativas afectadas y con las familias de los seis estudiantes fallecidos.