Santa Marta tendrá un nuevo centro especializado para la primera infancia con estándares internacionales y un modelo de desarrollo socioemocional

La relación entre el diseño de los espacios y el aprendizaje durante la primera infancia será el eje de un nuevo centro educativo que Bureche School inaugurará el 14 de agosto en Santa Marta. La infraestructura fue concebida para integrar el entorno físico al proceso de desarrollo de los niños.

Universidad Simón Bolívar otorga Doctorado Honoris Causa al presidente de la CAF: “Es una de las figuras más influyentes de la cooperación”

De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey y la Red Educativa Mundial, los ambientes educativos pueden incidir en la manera en que los menores exploran, resuelven problemas, interactúan y desarrollan habilidades. Bajo este enfoque, el nuevo kinder contará con espacios destinados a fortalecer capacidades como la creatividad, la autonomía, la coordinación motriz, el lenguaje y las habilidades sociales.

“Durante la primera infancia, el aprendizaje ocurre principalmente a través del movimiento, el juego y la interacción con el entorno. Por esa razón, el edificio incorpora ambientes de vanguardia específicos para que los niños puedan explorar diferentes formas de aprender según su etapa de desarrollo”, explica Patrick Bauch, rector del colegio.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El edificio tendrá doce aulas independientes, con mobiliario adaptado a la edad de los estudiantes y condiciones ambientales previstas para su permanencia durante la jornada. También contará con espacios para el juego activo, la lectura y la exploración.

Entre las instalaciones se encuentra un área para el desarrollo motor con un muro de escalar, además de una biblioteca con rincones de lectura. El complejo también incluye un salón de psicomotricidad, uno de música y un arenero para el juego libre y el desarrollo sensorial.

“Una de las habilidades que buscamos desarrollar es la autonomía infantil; por ello, los baños fueron construidos a la escala de los estudiantes para facilitar el aprendizaje de hábitos de autocuidado, mientras que la distribución de los espacios permite una supervisión permanente sin interferir con las actividades de los niños”, añade Bauch.

El uso de tecnología será gradual y tendrá fines pedagógicos específicos, mientras que en los primeros niveles se priorizarán la exploración, el movimiento y el juego.