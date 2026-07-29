Subsidio de Transporte Escolar: más de 15.000 estudiantes pueden cobrar el beneficio en Bogotá; ojo con las fechas

Cada vez son más los beneficios que tienen los jóvenes en Colombia, pues los gobiernos locales cuentan con grandes beneficios en temas de subsidios y entregas monetarias. Durante los últimos días, la Secretaría de Educación del Distrito anunció la apertura del pago del nuevo subsidio de transporte escolar, en su segundo ciclo para el 2026.

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Es importante tener en cuenta que la medida busca beneficiar a unos 15.000 estudiantes de la red pública de la capital bajo la modalidad de giro bancario, que se da a través de la plataforma Daviplata.

Bogotá abrió el segundo ciclo del subsidio de transporte escolar para más de 15.000 estudiantes de colegios públicos. Foto: Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con lo mencionado por el distrito, la inversión total del programa es de 7.147.417.000. Dichos recursos buscan cubrir los desplazamientos diarios de unos 15.815 niños, niñas y jóvenes matriculados en instituciones educativas oficiales. Esto facilita su acceso a la formación académica y también garantiza que puedan continuar en el sistema educativo.

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Respecto a las fechas de cobro y la vigencia del giro. Es importante tener en cuenta que este se encontrará disponible hasta el 23 de agosto y que los beneficiarios disponen de cerca de 30 días hábiles para efectuar el retiro del mismo.

El valor que recibe cada familia depende del reporte de asistencia a clases entregado por los colegios oficiales. Foto: archivo particular

Los giros no reclamados se reintegran a la bolsa distrital para que puedan ser reprogramados, siguiendo el manual operativo de la entidad.

Tenga en cuenta que el monto girado a cada familia depende directamente del reporte de asistencia a clase, que es expedido por los colegios durante la época de verificación, que se da antes de organizar la entrega.

Si usted es beneficiario del subsidio, tenga en cuenta que recibirá un mensaje de texto en la línea celular inscrita en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Allí le confirmarán la disponibilidad del giro.

Los estudiantes beneficiarios serán notificados por mensaje de texto y podrán retirar el subsidio mediante la opción de retiro sin tarjeta. Foto: Getty Images

Luego debe abrir la aplicación de Daviplata, iniciar sesión con la cédula registrada en el programa y la clave personal. Luego verificar que el valor del giro aparezca en el disponible de la app.

Finalmente debe realizar el retiro en un cajero a través de la modalidad retiro sin tarjeta y guardar el comprobante de la transacción.