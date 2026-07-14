Finanzas
Postúlese al programa ‘Mejora tu casa’ en Bogotá: siga el paso a paso para 2026
La postulación inicia con una invitación oficial entregada por la Caja de Vivienda Popular en los barrios priorizados de la ciudad.
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14 de julio de 2026 a las 1:48 p. m.
El programa ‘Mejora Tu Casa’ busca apoyar a los propietarios de Bogotá con subsidios para realizar mejoras y adecuaciones en sus viviendas. Foto: Guillermo Torres Reina / Getty Images
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