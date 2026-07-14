Bogotá tiene más de 120.000 carros eléctricos y solo 15 cargadores públicos, denuncian concejales

Los carros eléctricos vienen en aumento en Colombia según la información de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Nada más en el primer semestre de 2026 se vendieron 24.477 eléctricos en el país y 44.605 híbridos.

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Debido al incremento, la bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá denunció que la capital no cuenta con la infraestructura suficiente para dar abasto a los vehículos eléctricos.

“El Distrito admitió que no evaluó el impacto de un eventual racionamiento sobre la red de carga, no tiene metas de ampliación de infraestructura para 2026 y 2027, y ni siquiera consolida cuántos puntos de carga existen en la ciudad”, indicó la bancada por medio de un comunicado a la opinión pública.

Según los cabildantes, Bogotá cuenta con 120.000 carros eléctricos e híbridos enchufables, una cifra que ha aumentado un 410 % desde el 2022 cuando eran solo 23.654 vehículos. Sin embargo, el distrito tiene solo 6 estaciones y 15 cargadores públicos.

Además, la bancada denunció que los puntos de carga están ubicados en 5 de las 20 localidades. También indicaron que la Secretaría de Movilidad Distrital no ha confirmado que existan sistemas de respaldo frente a fallas o insuficiencia del servicio.

Los cabildantes señalaron en el Concejo que la administración distrital tampoco aclaró qué sucedería ante un racionamiento. La continuidad del servicio de carga dependería entonces de las condiciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Los concejales le pidieron a la Alcaldía que realice un inventario de las estaciones de carga en la capital. Foto: Concejo de Bogotá

“El Distrito está vendiendo un futuro eléctrico sin haber comprobado si hay energía para encenderlo. Reconocen que no han evaluado el riesgo de un racionamiento sobre la red de carga y, aun así, le trasladan la responsabilidad a la Nación. Eso no es planear: es improvisar”, expresó el concejal Fabián Puentes Sierra.

El futuro de la estructura de carga

Según los concejales, la Secretaría de Movilidad les respondió que cada operador debe contar con planes de contingencia en caso de problemas energéticos. La administración local tampoco habría precisado cuántas estaciones pueden operar si se interrumpe el servicio.

También denunciaron que la Alcaldía desconoce el número de puntos de carga y no tiene un inventario “actualizado y completo que indique cuántos cargadores existen, dónde están”.

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“Más de 120 mil vehículos eléctricos e híbridos enchufables ya ruedan en Bogotá, pero la Administración no sabe con certeza cuántos puntos de carga hay, no tiene metas para ampliarlos y no confirma si la infraestructura resistiría una interrupción del servicio. Los ciudadanos no pueden ser el conejillo de indias de la falta de planeación”, agregó el concejal.

La bancada le exigió a la Administración Distrital que adopte una serie de medidas, entre ellas evaluar y publicar, junto con Enel, la UPME y el Ministerio de Minas y Energía, la capacidad energética real de Bogotá.

También pidió confirmar cuántas estaciones de carga cuentan con sistemas de respaldo y fijar metas cuantitativas para la infraestructura de carga en 2026 y 2027, con presupuesto y un cronograma de ejecución, entre otras exigencias.