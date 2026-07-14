Pico y placa en Medellín: así funcionará la medida entre el 14 y el viernes 17 de julio

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más relevantes de Colombia, lo que trae consigo una alta circulación vehicular que, en muchas ocasiones, genera grandes complicaciones para sus habitantes.

Pico y placa en Bogotá del martes 14 al viernes 17 de julio: evite sanciones

Con el fin de mitigar esta situación, una de las estrategias más antiguas y efectivas ha sido la implementación del pico y placa, una medida que busca reducir la congestión en las principales arterias viales de la ciudad.

Además de mejorar la movilidad, esta regulación también fomenta el uso del transporte público, lo que representa ingresos adicionales para la ciudad y una disminución en los niveles de contaminación.

Para llevarlo a cabo, la Alcaldía establece horarios y condiciones específicas que limitan el tránsito de automóviles particulares, motocicletas y taxis en distintos puntos de la capital antioqueña.

Imagen referencia del pico y placa en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

En el caso de las motos, la restricción se fija según el primer número de la placa, mientras que para los carros funciona con el último dígito. La rotación se realiza diariamente con el propósito de que todos los propietarios se vean afectados al menos una vez por semana.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad, en lo que resta de esta semana la medida funcionará de la siguiente manera:

Vehículos particulares y motos:

Martes 14 de julio: 0 - 3

Miércoles 15 de julio: 4 - 6

Jueves 16 de julio: 5 - 9

Viernes 17 de julio: 2 - 8

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Taxis:

Martes 14 de julio: 4

Miércoles 15 de julio: 0

Jueves 16 de julio: 1

Viernes 17 de julio: 7

En cuanto a los horarios, los carros particulares tendrán limitación entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que los taxis deberán cumplirla de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Existen, sin embargo, corredores exentos de la medida como la avenida Regional, Las Palmas, la vía al Occidente, así como los tramos de conexión de la avenida 33 y la calle 10. Tampoco aplica en los corregimientos.

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Cabe resaltar que los conductores que no respeten esta norma se exponen a una multa de $875.452, además de la inmovilización del vehículo.

Por tal motivo, las autoridades de tránsito insisten en la importancia de cumplir la medida y recuerdan que cualquier cambio o información adicional se puede consultar directamente en la página oficial de la Secretaría de Movilidad.