¿Corriente o extra? Esta es la gasolina adecuada para su vehículo

Muchos conductores de automóviles o motocicletas no saben cuál es la gasolina correcta para el vehículo. El combustible es esencial para lograr una respuesta del motor eficiente y evitar el desgaste de componentes claves como inyectores y válvulas.

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Al adquirir un vehículo, Kia Perú recomienda revisar las indicaciones del fabricante para conocer la compatibilidad con cada tipo de combustible. Esto permitirá que el carro mantenga su vida útil por más tiempo y que la decisión no sea basada en el precio o percepción.

Los tipos de gasolina se diferencian por el octanaje, este valor indica la capacidad del combustible para soportar la detonación dentro del motor. Debido a potencia, tamaño y componentes, cada vehículo tiene necesidades de octanaje diferentes.

La gasolina regular o corriente es diseñada para motores de baja o media compresión y suele tener entre 87 y 89 de octanaje. Esta se destaca por facilitar la combustión y utilizarse en automóviles de uso urbano.

También es conocida por el precio y la eficiencia del consumo. Si el motor fue calibrado específicamente para esta gasolina, el sistema funcionará sin correcciones constantes en condiciones normales.

De acuerdo con Kia Perú, es importante evitar utilizar gasolina regular en propulsores que necesiten más octanaje. Esto se debe a que si la quema se adelanta, se reduce la respuesta al acelerar, lo que afecta el rendimiento.

Otro tipo de gasolina es la plus o extra, que en Colombia varía entre 91 y 93 de octanaje. Esta se utiliza en motores que necesitan mayor resistencia a la detonación sin requerir un combustible premium.

“En estos propulsores, su uso contribuye a una marcha más uniforme, disminuye vibraciones y evita correcciones constantes del encendido. Por ello, es un tipo de gasolina para vehículos modernos que buscan eficiencia sin exigir un octanaje superior innecesario”, indicó Kia Perú en su guía de combustibles.

Existe una gasolina premium que solo es vendida en Colombia por marcas como Terpel y Primax. Una de ellas es Terpel GT Extra 98 que alcanza los 98 de octanaje.

Cada vehículo necesita un tipo de gasolina diferente. Foto: Getty Images

Este combustible solo se utiliza en propulsores diseñados para alta compresión y un desempeño superior. El octanaje soporta presiones y temperaturas elevadas sin afectar la combustión.

Los expertos de la marca señalaron que en los carros que no lo necesitan, la gasolina premium no es la mejor opción para un carro ni prolonga la vida útil del motor. A menos que el vehículo lo exija, su uso es injustificado.

¿Cuál escoger?

Uno de los errores más comunes al escoger la gasolina es tomar la decisión sin revisar las especificaciones del vehículo o dejarse llevar solo por el precio. A largo plazo, la equivocación afecta el funcionamiento del motor, el consumo y la estabilidad del carro.

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Otro error es usar gasolina premium sin que el motor lo requiera y alternar con frecuencia entre distintos octanajes sin el criterio técnico del fabricante. Esto causa respuestas irregulares al acelerar.

Existen más características importantes a la hora de escoger la gasolina, como las opciones aditivadas y sin plomo. Aunque son condiciones técnicas, algunas pueden ayudar a mantener limpios los inyectores y las válvulas.

De igual manera, las que cuentan con aditivos reducen la acumulación de residuos en el sistema de combustión con el uso continuo. Si no tienen plomo, protegen el catalizador. A la hora de escoger, la principal recomendación de Kia Perú es revisar la recomendación del fabricante y preguntarle a técnicos expertos qué octanaje necesita el vehículo.