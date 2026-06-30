MinHacienda confirma que el precio del ACPM y la gasolina no subirá en el mes de julio: “Vamos a mantener estables”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que durante el mes de julio no habrá incrementos en los precios de la gasolina ni del ACPM (diésel) en Colombia. El anuncio representa un alivio para millones de conductores, transportadores y sectores productivos que dependen de estos combustibles para sus actividades diarias.

MinHacienda, Germán Ávila, afirma que no es posible manejar las finanzas públicas sin hacer reforma tributaria

Durante su declaración a los medios, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que el Gobierno decidió mantener sin cambios los precios de ambos combustibles, una medida que busca brindar estabilidad en medio del comportamiento de la economía y de las condiciones actuales del mercado.

#ECONOMÍA | El precio de la gasolina y el diésel no subirá en julio, anunció el @MinHacienda Germán Ávila.



Vía: @LuisaMercadoD pic.twitter.com/WbJrEv4c0h — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 30, 2026

“Por ahora vamos a mantener estables los precios de la gasolina y el ACPM en el mes de julio y hemos trabajado con ese criterio”, afirmó.

La decisión implica que los valores vigentes continuarán durante todo el mes sin ajustes adicionales en las estaciones de servicio del país. Aunque el Gobierno no detalló si esta medida se extenderá más allá de julio, dejó claro que la prioridad en este momento es preservar la estabilidad en los precios de los combustibles.

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El anuncio es especialmente relevante para el sector del transporte de carga y de pasajeros, que en los últimos años ha manifestado preocupación por los incrementos en el precio del ACPM y su impacto sobre los costos operativos.

Asimismo, los propietarios de vehículos particulares también se benefician al no enfrentar un aumento en el costo para abastecer sus automóviles durante este mes.

El anuncio del ministro Germán Ávila sobre el precio de la gasolina y el diésel da alivio a los conductores. Foto: X: @MinHacienda

La política de precios de los combustibles ha sido uno de los temas económicos más sensibles en el país, debido a su impacto sobre la inflación, los costos logísticos y el precio final de diversos bienes y servicios. Por ello, cualquier decisión relacionada con la gasolina y el diésel suele generar expectativa entre consumidores, empresarios y analistas.