Abelardo De la Espriella ordenó verificar con carácter urgente el verdadero estado de las finanzas públicas del país

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, advirtió sobre el estado de las finanzas públicas de Colombia y aseguró que su equipo revisará la situación fiscal antes del inicio del nuevo Gobierno, ante lo que calificó como diferencias entre las cifras oficiales y los reportes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

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A través de un comunicado, el mandatario electo afirmó que Colombia podría enfrentar una situación fiscal más compleja de la reportada por la administración saliente, por lo que impartió instrucciones para verificar el estado de las cuentas públicas.

“El presidente electo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, alertó al país sobre el estado crítico de las finanzas públicas y advirtió que Colombia podría estar frente a una bomba fiscal heredada del Gobierno saliente”, señala el documento.

#ATENCIÓN | El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), ordenó al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez (@migomahu), verificar con carácter urgente el verdadero estado de las finanzas públicas, ante las diferencias entre las… pic.twitter.com/DoddN6kLY9 — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 6, 2026

Según el comunicado, una de las principales preocupaciones está relacionada con las diferencias existentes entre los datos presentados por el Gobierno y las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

“Las diferencias entre las cifras del Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal generan serias dudas sobre el verdadero nivel de deuda y déficit fiscal”, indicó el presidente electo.

De La Espriella también afirmó que a este panorama se suman compromisos fiscales derivados de distintas políticas públicas y obligaciones del Estado.

“A esto se suman obligaciones futuras derivadas del aumento del Sistema General de Participaciones, las reformas pensional y laboral, la crisis de la salud, y las cuentas por pagar del Estado”, agregó el comunicado.

Frente a este escenario, el presidente electo informó que dio instrucciones al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, para que adelante una revisión de las finanzas públicas.

Miguel Gómez Martínez, ministro entrante de Hacienda. Bogotá. Julio 2 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“El mandatario impartió instrucciones al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, para establecer con urgencia si las finanzas públicas están más deterioradas de lo informado por el Gobierno saliente”, señaló el documento.

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La revisión, según explicó el equipo del mandatario electo, buscará establecer el estado de las cuentas fiscales y determinar si existen diferencias entre la información reportada por la administración actual y la situación financiera real del país.

Finalmente, sostuvo que el proceso de recuperación económica dependerá del diagnóstico que realice su equipo una vez asuma el Gobierno.

“La reconstrucción económica empieza por decir la verdad, ordenar las cuentas y recuperar la confianza de los colombianos y del mundo”, concluyó el comunicado.