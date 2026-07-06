Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial de la divisa este 6 de julio

El dólar terminó la jornada de este lunes con alta volatilidad. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Este 6 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $3.353, lo que significó un aumento de $19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada de hoy, de $3.334.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $23, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.330.

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Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.361, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.330. El promedio cotizado se encuentra en $3.350.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 967,93 millones, mientras que el volumen promedio se ubicó en 561,77.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, registró un comportamiento a la baja, con una variación del 0,01 %, hasta ubicarse en 100,615 unidades.

La divisa estadounidense registra nuevos movimientos. Así se comporta el dólar este lunes. Foto: Adobe Stock

La actividad en los servicios de EE. UU. decae en junio, pero sigue siendo positiva

La actividad en el sector servicios decayó en junio en Estados Unidos y quedó ligeramente por debajo de lo esperado por los mercados, según los datos publicados el lunes por la asociación profesional ISM.

El índice PMI que mide esta actividad se situó en el 54 % en junio, 0,5 puntos menos que en mayo.

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Los analistas preveían una caída menos marcada y anticipaban un índice del 54,3 %, según el consenso publicado por MarketWatch.

Pese a todo, se trata del 24.º mes consecutivo de crecimiento de la actividad en los servicios, según el comunicado del ISM. Un sector se considera en expansión cuando la encuesta arroja un resultado superior al 50 %; por debajo de ese nivel, hay una contracción de la actividad.

La actividad en los servicios de EE.UU. decae en junio pero sigue siendo positiva. Foto: Getty Images/iStockphoto

En junio, 14 sectores encuestados señalaron un crecimiento de su actividad, tres menos que en mayo, mientras que cuatro indicaron que se enfrentan a una contracción.