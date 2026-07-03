Gobierno eleva al 35 % el arancel al vidrio flotado para fortalecer la industria nacional

El Gobierno nacional aumentó del 10 % al 35 % el arancel de importación para el vidrio flotado incoloro procedente de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. La decisión, establecida mediante el Decreto 636 del 26 de junio de 2026 y con una vigencia de cinco años, tiene como objetivo restablecer condiciones de competencia leal, preservar y desarrollar las capacidades productivas nacionales y garantizar el abastecimiento de un insumo estratégico para la economía colombiana.

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La medida responde a una recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), luego de analizar el comportamiento de las importaciones entre 2022 y 2025. Durante ese período se evidenció un incremento considerable y sostenido de las importaciones provenientes de mercados con los que el país no mantiene acuerdos comerciales.

Además del aumento en el volumen de las importaciones, el análisis identificó que estos productos ingresaban al mercado colombiano a precios significativamente inferiores frente a otros mercados comparables y a los costos promedio de abastecimiento internacional. Esta situación generó distorsiones en la competencia y afectó negativamente a la industria nacional.

Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto: MinCIT / Ricardo Báez.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, afirmó que la decisión busca “preservar y desarrollar las capacidades productivas nacionales, restablecer condiciones de competencia leal, promover la generación de valor agregado, fortalecer los encadenamientos productivos e impulsar el desarrollo industrial del país, generando condiciones de estabilidad para sectores estratégicos intensivos en inversión, tecnología y empleo formal”.

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La funcionaria también destacó que preservar la capacidad de producir vidrio flotado en Colombia fortalece la seguridad del abastecimiento y la competitividad de las cadenas productivas que dependen de este insumo.

“El vidrio flotado no solo cuenta con producción nacional. Es un insumo estratégico para la construcción, los acabados arquitectónicos, la industria automotriz y la transformación de vidrios de seguridad, entre otros sectores. Preservar la capacidad de producir este insumo en Colombia fortalece la seguridad del abastecimiento, la competitividad de nuestras cadenas productivas y las capacidades industriales del país”, señaló.

En 2025 ingresaron al país 124.818,8 toneladas de vidrio flotado incoloro Foto: Getty Images

Morales agregó que la medida también busca proteger el empleo formal y el tejido empresarial. “Detrás de cada empresa que protegemos hay trabajadores, familias y territorios enteros que dependen de la actividad industrial. Defender nuestras capacidades productivas es también defender el empleo digno, el conocimiento acumulado, la inversión y las oportunidades para miles de colombianos”, afirmó.

Las cifras del Gobierno muestran la importancia de este mercado. En 2025 ingresaron al país 124.818,8 toneladas de vidrio flotado incoloro, mientras que entre enero y abril de 2026 ya se habían importado 40.250,1 toneladas.