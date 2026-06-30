Banco de la República subió las tasas de interés en 75 puntos básicos: quedaron en un 12 %

Este 30 de junio, el Banco de la República tomó una nueva decisión respecto a la política monetaria y, luego de realizar una nueva sesión de la junta directiva, decidió aumentar la tasa de interés cerca de 75 puntos básicos, lo que significó que pasó del 11,25 % al 12 %, tras una decisión adoptada por la mayoría de los integrantes.

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El gerente del emisor, Leonardo Villar, indicó que, tras la votación, cuatro codirectores del banco votaron a favor, mientras que otros dos lo hicieron por una reducción de 50 puntos básicos y uno que buscaba que se mantuviera inalterada.

El gerente dijo que la inflación ha demostrado un terreno ascendente, con una cifra total del 5,8 % en mayo, mientras que la inflación básica está en el 6 %, alejándose de la meta establecida por el banco.

La persistencia de la inflación y el entorno internacional llevaron al Banco de la República a aumentar la tasa de interés de referencia hasta el 12 %. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

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“Durante 2026, las expectativas de inflación han tenido un comportamiento volátil. Hasta el mes de mayo, tanto las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública presentaron incrementos en todos los plazos. Para junio, estas últimas se revirtieron parcialmente. A pesar de ello, las diferentes medidas de expectativas de inflación continúan significativamente por encima del 3 % en todos los plazos”, precisa el Banco.

Leonardo Villar, gerente de la junta del Banco de la República, aseguró que el alza de tasas por el comportamiento de la inflación, el dinamismo de la economía y la incertidumbre derivada del contexto internacional, influyeron en la decisión. Foto: Banco de la República / Cortesía

Además, se indicó que el Dane informó, en su serie desestacionalizada, que el crecimiento anual del PIB en el primer trimestre de 2026 fue del 2,2 %, por encima de la expansión registrada en el cuarto trimestre de 2025 (2,0 %). Asimismo, señalaron que la demanda interna ha mantenido un dinamismo superior al de la producción.

De otro lado, indicaron que el mercado laboral continúa mostrando niveles de desempleo históricamente bajos, al ubicarse en el 8,0 % en mayo, así como aumentos importantes en los salarios.

“La incertidumbre sobre el entorno externo permanece elevada, debido al conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre los precios internacionales de los combustibles y fertilizantes, así como por la reacción de los mercados financieros ante las decisiones de política monetaria en economías avanzadas”, añadió el emisor.