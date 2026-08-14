Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial para este 14 de agosto

El dólar terminó la jornada de este viernes al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 14 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.134, lo que significó un incremento de $7 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.127.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $21, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.113.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.152, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.108. El promedio cotizado se encuentra en $3.127.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,072 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 751,17.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,30 %, llegando a las 99,560 unidades.

Esta es la variación de la moneda. Foto: NurPhoto via AFP

Inflación en EE. UU. se modera a 3,4 % anual en julio

El incremento de los precios al consumo se moderó ligeramente en julio en Estados Unidos, al 3,4 % en 12 meses, según el índice publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.

El dato del IPC estuvo en línea con las expectativas del mercado, en un contexto de caída de precios de la gasolina por el cese temporal de hostilidades en Medio Oriente entre junio y principios de julio, antes de que se recrudeciera el conflicto.

Los analistas esperaban precisamente un dato del 3,4 % de inflación a 12 meses, según el consenso reunido por MarketWatch.

En la medición mes a mes, los precios al consumo aumentaron un 0,1 %, también como preveían los analistas. Ese dato se explica principalmente por un aumento en los precios de los servicios de salud.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, celebró en X los datos de inflación y consideró que es “la prueba de que la política económica del presidente Trump funciona”.

“A pesar de las perturbaciones a causa de Irán, la inflación subyacente está cerca del objetivo de la Fed”, añadió.

Inflación en EE. UU. se modera a 3,4% anual en julio Foto: Getty Images

La inflación subyacente excluye los precios volátiles como energía e inflación, y según el reporte oficial de este martes, se ubicó en el 2,5 % anual en julio.