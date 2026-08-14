Dólar en casas de cambio para este 14 de agosto en Colombia: precio oficial

Un tema que muchos se preguntan a la hora de querer guardar dinero para ahorrarlo o invertirlo es cuál es la mejor opción y cuál tiene mejores posibilidades de rendimiento. No hay una respuesta única o correcta a esa disyuntiva, dado que esto depende de múltiples factores. Aquí entra a jugar el presupuesto, nivel de riesgo y monto que está dispuesto a perder en caso de que la inversión no salga como usted desea.

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Sin embargo, existen unas maneras clásicas de invertir dinero, muchos lo hacen a través de la compra de dólares físicos, dado que consideran a esta moneda como un refugio seguro. Esto dado que las monedas locales pueden perder poder adquisitivo frente a crisis económicas; el dólar actúa como un resguardo seguro y estable en economías emergentes.

La cotización del dólar en Colombia continúa marcada por los movimientos de los mercados internacionales y las expectativas económicas. Foto: NurPhoto via AFP

Si usted está interesado en comprar dólares físicos, tenga en cuenta los siguientes precios promedio de las casas de cambio del país. Así se están comportando, según el portal: dolar.wilkinsonpc.com.co.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 14 de agosto

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 14 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,186.94 y de venta de $3,311.67.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,246 3,335 89 Cali 3,200 3,350 150 Cúcuta 3,270 3,310 40 Medellín 3,148 3,287 139 Pereira 3,250 3,400 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

El precio del dólar registra variaciones frente al peso colombiano durante la jornada de este viernes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 14 de agosto de 2026 3186.94 3311.67 3127.51 jueves 13 de agosto de 2026 3186.94 3311.67 3123.28 miércoles 12 de agosto de 2026 3182.22 3311.67 3121.07 martes 11 de agosto de 2026 3185.56 3324.44 3125.47 lunes 10 de agosto de 2026 3203.89 3339.17 3157.43 domingo 9 de agosto de 2026 3238.89 3360.83 3157.43 sábado 8 de agosto de 2026 3243.89 3362.5 3157.43 viernes 7 de agosto de 2026 3241.67 3360.28 3157.43

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,270 3,340 70 Cambios Kapital 3,250 3,330 80 Latin Cambios 3,200 3,340 140 Smart Exchange 3,265 3,330 65

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

La tasa de cambio del dólar vuelve a ser protagonista en los mercados colombianos, en medio de las expectativas sobre su comportamiento. Foto: Getty Images

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.