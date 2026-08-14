FC Barcelona está buscando delantero tras la salida de Ferran Torres al París Saint-Germain. Entre esa lista de candidatos aparece el nombre del colombiano Luis Javier Suárez, que tuvo una excelente temporada con el Sporting de Lisboa.

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Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes, dio la exclusiva este viernes. “Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones, si no se concreta el acuerdo con Julián Álvarez”, apuntó en su cuenta de X.

“No es una situación sencilla para él como pieza clave del Sporting, pero figura en la lista de candidatos del Barça. Barcelona solo contemplará la opción de Suárez —u otras alternativas— a partir de la próxima semana, siempre y cuando la operación por Julián siga descartada”, agregó Fabrizio.

Luis Javier Suárez ya tuvo experiencia jugando en LaLiga de España, valor agregado a sus opciones de asumir la camiseta número 9 en el conjunto azulgrana. En ese país vistió la camiseta de Granada, Almería y Real Zaragoza.

La prioridad del Barcelona es Julián Álvarez, pero su salida del Atlético de Madrid no es sencilla y se agota el tiempo para contratar un delantero. El argentino regresó esta semana a entrenamientos con el conjunto colchonero y tuvo una conversación privada con Diego Simeone para manifestarle su deseo de salir.

Julián ya dijo públicamente que quiere llegar al Barcelona; sin embargo, la dirigencia del Atlético se niega a dejarlo salir para un rival directo por el título de LaLiga.

Hansi Flick, técnico del cuadro culé, está a la espera de un goleador que se sume a su proyecto. En este mercado de verano perdió a Robert Lewandowski y se acaba de confirmar la venta de Ferran Torres al PSG por 50 millones de euros.

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¿Quién es Luis Javier Suárez? Trayectoria y estadísticas

El nombre de Luis Javier Suárez como candidato ha generado reacciones en la prensa española, donde consideran que no es un nombre a la altura de la historia del FC Barcelona.

Lo cierto es que el atacante samario tiene argumentos de sobra para ser considerado. Con la camiseta del Sporting CP, por ejemplo, ha disputado 54 partidos oficiales y ha marcado en 38 oportunidades.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia Foto: NurPhoto via AFP

Antes de esa experiencia en Portugal, también se destacó como goleador de la segunda división de España defendiendo los colores de Almería.

Luis Suárez es el delantero titular de la selección Colombia. En el Mundial 2026 recibió un espaldarazo de confianza por parte de Néstor Lorenzo, quien lo mantuvo como referencia de ataque desde la fase de grupos hasta la eliminación en octavos de final.

Su contrato con el Sporting va hasta mediados de 2030 y la cláusula de rescisión asciende a 80 millones de euros.