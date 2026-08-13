Se confirmó la incorporación de Johan Mojica al Getafe FC de Madrid, España. Hace un par de días se había hecho mención de dicho traspaso, sin que se hubiera oficializado. Este jueves, hacia el mediodía, llegó el anuncio definitivo, publicado por el cuadro madrileño, rival en la capital ibérica del Real Madrid.

A través de su página web oficial, el elenco dio a conocer la contratación del mundialista con la Selección Colombia.

“El Getafe CF ha alcanzado un acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso de Johan Mojica, que se incorpora a la disciplina azulona de cara a la próxima temporada”, indicó el club.

Sin especificar por cuánto firma, señaló: “El internacional colombiano, de 33 años, llega al Coliseum para reforzar el lateral izquierdo y aportar su experiencia a la plantilla. Vestirá la azulona durante la temporada 2026/2027″.

“Mojica cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español, donde ha defendido las camisetas de Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona FC, Elche CF, Villarreal CF, CA Osasuna y RCD Mallorca. También ha vivido experiencias en el fútbol italiano, con el Atalanta”, recordó el Getafe CF sobre su trayectoria en Europa.

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El club le destaca a Mojica sus participaciones con la Tricolor: “También ha sido internacional con la Selección Colombia, con la que se ha consolidado como uno de los laterales habituales de la Tricolor durante los últimos años”.

“Mojica fue uno de los integrantes de la selección colombiana que disputó el Mundial de Rusia 2018, participando en una generación que alcanzó los octavos de final del torneo”, resaltó.

Johan Mojica estuvo en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

“Además, el nuevo jugador azulón formó parte de la convocatoria de Colombia para la Copa América 2024, torneo en el que la Tricolor alcanzó la final”, expresó el club sobre el subcampeonato obtenido con el equipo nacional.

Finalizó así su bienvenida: “Fue incluido en la convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026, consolidándose como una de las opciones habituales de Néstor Lorenzo para el lateral izquierdo. ¡Bienvenido a Getafe, Mojica!”.

Su primer saludo al Getafe

Entre los múltiples contenidos que publicó el elenco de Madrid, los aficionados recibieron un saludo del nuevo defensor, quien dijo: “Es un verdadero placer estar aquí. Esperemos vernos pronto”.

🇨🇴 𝑱𝒐𝒉𝒂𝒏 𝑴𝒐𝒋𝒊𝒄𝒂 𝒚𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂́ 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂, 𝒑𝒂𝒑𝒂́ 💙



Nuestro camino juntos empieza aquí 🫵👀 pic.twitter.com/NRwDzAvzSg — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 13, 2026

También le hicieron una dinámica grabada en la que Mojica explicó palabras colombianas y les dio el contexto que tienen en el español que se practica en suelo ibérico.

Ciclo en Mallorca, su último club

A Mallorca llegó Johan Mojica en 2024, luego de disputar una única temporada con Osasuna, también en el fútbol español.

Johan Mojica acabó un ciclo en Mallorca. Foto: NurPhoto via Getty Images

En el conjunto Dimonis encontró una de las etapas más estables y destacadas de toda su trayectoria profesional, consolidándose como una pieza habitual dentro del esquema del equipo.

Durante su paso por la institución acumuló 73 partidos oficiales, registró un gol y aportó seis asistencias, además de destacarse por su regularidad, experiencia y aporte tanto en labores defensivas como en las proyecciones por la banda izquierda.