Truncan fichaje de Gustavo Puerta en Europa: su club tomó medida que cambia todo

A Gustavo Puerta lo han ubicado en muchos destinos, pero hasta la fecha no se ha podido confirmar su contratación por alguno de los que lo pretenden. Racing de Santander es su club actualmente y busca blindarlo para hacer más compleja su salida.

Según lo ha difundido en las últimas horas la Cadena SER el elenco ibérico le propondrá al volante de Selección Colombia un cambio de contrato en el que venga un mejor salario y más años de vínculo.

“El Racing propone otro contrato al alza para blindar a Gustavo Puerta”, es lo que titula el medio mencionado.

“Los cántabros quieren renovar al colombiano con otra nueva mejora salarial, pero que vaya acompañada de un aumento de la duración contractual y la cláusula de rescisión, actualmente fijada en 20 millones de euros”, agregan sobre las movidas que pretenden hacer los verdiblancos.

Benfica se adelanta en su fichaje

Como se dijo anteriormente, con muchos equipos se le ha relacionado a Puerta. Uno que en las últimas horas tomó fuerza fue Benfica de Portugal, donde permanecen los cafeteros Richard Ríos y Jhon Jáder Durán.

Según la prensa lusa el arribo del volante desde España se dará si Ríos sale del elenco de Lisboa. Quien le quitó el puesto en el medio campo de la Tricolor llegaría a ser el reemplazante del exjugador de Palmeiras.

FCF y Conmebol anunciaron la cifra multimillonaria que donarán para las víctimas del terremoto

Definido el futuro de Jhon Lucumí: reportan pasos finales del acuerdo por 20 millones de euros

“Dedic, Trubin y Richard Ríos están en el mercado. Si se va Ríos, Gustavo Puerta, también colombiano, es el nombre elegido para entrar”, declaró el periodista Bruno Andrade de CNN Portugal.

Este movimiento en el que se mencionan colombianos en medio llama de manera poderosa la atención. Basta ver si Benfica pone en la mesa los 20 millones de euros que aspira ganar Racing de Santander, antes de que los españoles lo abrochen a ellos con un mejor contrato.

Serán las próximas horas claves para que se defina el futuro de la figura naciente del equipo colombiano quien está llamado a ser el eje y parte vital de la renovación del seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo.

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia de mayores. Foto: FCF

Su deseo de jugar en la élite

Puerta valora el potencial que tiene, sabe lo capaz que es y a dónde puede llegar. En entrevista reciente con El Espectador hizo referencia a las ofertas que lo relacionan, asegurando que todo es verídico y podría ser cuestión de días una anuncio.

“Se habla de muchas cosas… es cierto que hay muchos rumores y se debe a lo que se hizo en la Copa Mundo”.

Sin confirmar nada, dio a conocer que lleva con calma cualquier posibilidad que se le pueda presentar. “Esperando a ver qué pasa para mi futuro”.

Gustavo Puerta, de la Selección Colombia disputando el Mundial 2026. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Sobre sus gustos personales en cuanto a equipos de Colombia y Europa, respectivamente, no tuvo tapujo para decir: “Soy hincha del Deportivo Cali. En Europa me gusta el Barcelona, Manchester City, Bayern”.

“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande.Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League”, se proyecta de cara a los años siguientes.