Chevrolet abandona un mercado clave tras histórico desplome: así está cambiando el mercado automotor

La industria automotriz mundial atraviesa un periodo de transformación marcado por la incorporación de nuevas tecnologías y el crecimiento de las marcas chinas. Los fabricantes asiáticos han venido consolidando su presencia en sus regiones de origen y su avance se demuestra en la más reciente estrategia de expansión en mercados internacionales.

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En China se consolidaron las marcas locales

El mercado chino pasa por una transformación radical en su consumo, pues las marcas fabricantes locales han ganado terreno frente a las grandes marcas tradicionales. Así lo demuestra el contraste de métricas más reciente de Chevrolet, que ya obligó a la empresa a tomar una compleja decisión.

La compañía norteamericana reportó que en 2014 llegó a vender aproximadamente 767.000 vehículos en esa nación, mientras que actualmente sus ventas se encuentran alrededor de las 9.000 unidades.

Chevrolet tuvo uno de sus mejores momentos en el mercado chino hace poco más de una década. Modelos como el Cruze ayudaron a que la marca alcanzara un volumen de ventas que la convirtió en un actor relevante dentro de la industria automotriz del país.

Hace un poco más de una década, Chevrolet disfrutaba de un gran momento en China. Foto: LightRocket via Getty Images

El escenario comenzó a cambiar con la expansión de los fabricantes chinos y la transformación de las preferencias de los consumidores.

Las compañías locales aumentaron su oferta de vehículos eléctricos, híbridos y modelos equipados con nuevas tecnologías, mientras que las marcas extranjeras comenzaron a enfrentar una competencia cada vez más fuerte en precio y producto.

El resultado fue una pérdida progresiva de participación para Chevrolet, lo que provocó que la marca anunciara que dejará de vender vehículos nuevos bajo su nombre en China.

La marca no desaparecerá de China

Es importante precisar que la decisión no significa que General Motors vaya a abandonar completamente el mercado chino. Continuará teniendo presencia en el país mediante otras marcas y alianzas con fabricantes locales.

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La compañía anunció recientemente la renovación de su alianza con Saic, uno de los principales fabricantes chinos, por otros 20 años. El acuerdo contempla el desarrollo de nuevos vehículos en China y la posibilidad de exportarlos a otros mercados internacionales, incluidos países de Sudamérica.

Los expertos aseguran que este movimiento marca un precedente importante en el mercado, que supone un cambio relevante en la estrategia: China deja de ser únicamente un mercado donde las grandes marcas estadounidenses buscan vender y se convierte en un centro de desarrollo y producción para otros países.

China está cambiando las reglas

Este caso con Chevrolet demuestra un cambio significativo en las reglas de la industria en el ámbito mundial. Las marcas chinas han ganado protagonismo en su mercado doméstico y ahora buscan crecer en otras regiones.

El avance es particularmente evidente en los vehículos electrificados, segmento en el que fabricantes como BYD y otros grupos chinos han aumentado su presencia.

De hecho, en Colombia ya crece la presencia de estos vehículos. En los últimos meses, se ha anunciado la llegada de nuevas marcas asiáticas que permearán la industria nacional.