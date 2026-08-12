El futuro de las motos en Bogotá: ¿cómo las ve la administración Galán y habrá pico y placa?

La movilidad en Bogotá está contemplada con una inmensa cantidad de desafíos que son puestos a prueba cada día en la capital de Colombia, ya sea por los inmensos trancones que dificultan la circulación vehicular, la presencia de construcciones en varios puntos que derivan en cierres viales e incluso la presencia de cada vez más vehículos.

El incentivo del Gobierno para producir motos eléctricas en Colombia: ¿Crecerá la industria?

Uno de estos son las motocicletas, unidades que son las preferidas por varios conductores del país al ofrecer una serie de ventajas que les permiten movilizarse más ágilmente ante las adversidades que se encuentran en el distrito.

Sin embargo, a pesar de tener algunos beneficios, existen varias problemáticas que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán busca manejar, entre ellas la seguridad vial de los motociclistas.

Los registros mostrados del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT) indican que, durante el primer semestre del año 2026, un total de 4.942 motociclistas han estado involucrados en un siniestro vial en la capital, siendo estos los principales actores viales.

En diálogo con SEMANA, la secretaria de Movilidad, Maria Fernanda Ortiz, comentó cuáles serán aquellos retos que tendrá Bogotá para mejorar el tránsito de Bogotá, así como del papel que tendrá el distrito para estos conductores.

El rol de las motocicletas en Bogotá

Ortiz comentó que las motocicletas continúan aumentando su presencia en las calles de la capital, por lo que deriva en un reto que tendrá que afrontar el distrito.

Durante los primeros 6 meses del año, la ciudad registró un 25% más de motos nuevas frente al mismo periodo del 2025.

La funcionaria también agregó otro dato vinculado con este crecimiento, en donde afirma que el 95% de las motocicletas nuevas se encontraban matriculadas en otros municipios.

María Fernanda Ortiz secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

Teniendo en cuenta este incremento, adicional a los casos de siniestros viales, la secretaria de Movilidad afirmó que se aplicarán acciones de estrategia que estén diseñadas para promover la seguridad vial para los conductores de moto y así evitar que incrementen los números de accidentes.

“Nuestra labor como Secretaría de Movilidad es cuidar la vida de todos y por eso tomamos diferentes medidas que promueven la seguridad vial en las calles, que son medidas de pedagogía, de cultura ciudadana, de control, de monitoreo y en esas medidas, pues los motociclistas son uno de los actores con los que más interactuamos porque hoy tienen una posición muy relevante en la discusión de seguridad vial, dado que son el actor vial que más está relacionado con siniestros y con fatalidades en las vías de Bogotá y en toda Colombia”, comentó.

La Secretaría de Movilidad señaló que el crecimiento de las motocicletas representa un reto para la seguridad vial. Foto: Getty Images

Dentro de ese sentido, la funcionaria argumentó que los motociclistas serán uno de los actores con los que la Secretaría deberá trabajar de forma constante, teniendo en cuenta el crecimiento que este medio de transporte ha tenido en el distrito. “Tenemos que trabajar mucho, sobre todo para que lleguen vivos a sus casas”.

¿Las motos tendrán pico y placa en Bogotá?

Durante la entrevista con SEMANA, se llegó a dialogar sobre si la Alcaldía de Bogotá contempla establecer una restricción de movilidad para estos vehículos, sobre todo teniendo en cuenta que la administración de Galán analiza posibles modificaciones al pico y placa.

María Fernanda Ortiz secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

La razón por la que la Secretaría de Movilidad se encuentra estudiando esta medida es debido al actual escenario que vive la ciudad, el cual se encuentra marcado por los diferentes proyectos de infraestructura, así como las miles de obras que hay en la ciudad.

“Estamos analizando diferentes medidas, como lo anunció el alcalde en su momento. Algunas alternativas están relacionadas con los vehículos que se matriculan afuera, pero que circulan aquí en la ciudad. También estamos analizando algunos cambios porque la medida ha estado muy quieta en los últimos años para que vuelva a tener el efecto que buscamos y es disuadir el uso del vehículo particular para que todos tengamos cierta organización en la salida de nuestras casas y las vías de cierta manera rindan más para todos los que nos queremos mover en Bogotá”, afirmó.

Las motocicletas no están contempladas actualmente dentro de los cambios que analiza el Distrito para el pico y placa. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

Refiriéndose a si las motocicletas están incluidas dentro de esta modificación, Ortiz afirmó que estos vehículos no se encuentran contemplados actualmente en los cambios que se están planteando.

“No es una medida que en este momento estemos analizando; sin embargo, contaremos con un tiempo prudente cuando tomemos alguna decisión sobre el tema del pico y placa”, concluyó.