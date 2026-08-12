El fuerte terremoto de una magnitud de 7,4 que se vivió en Colombia el pasado 10 de agosto ha derivado en que varias entidades del país ofrezcan sus espacios para recibir las donaciones que estarán destinadas a las comunidades afectadas.

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Dentro del sector automotor, esto no ha sido la excepción, ya que las marcas de carros FIAT, Jeep y RAM han habilitado sus concesionarios como puntos de acopio para que luego sean trasladados a las zonas más dañadas por el temblor.

Esta iniciativa se está desarrollando por medio de una alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), en donde la meta es ofrecer mayores espacios y ampliar las respuestas humanitarias para de esta manera entregar las donaciones con mayor rapidez en las zonas que requieren la mayor atención.

Los puntos más afectados a causa del terremoto han sido en los municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, además de múltiples daños que han sido reportados en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Cali.

La alianza entre las marcas de vehículos y Abaco ofrece recibir apoyos humanitarios dentro de puntos establecidos para que estos posteriormente sean movilizados a las zonas que lo requieren.

Los productos que reciben las marcas para donar

Las marcas de vehículos han informado que solamente estarán recibiendo productos establecidos por la operación humanitaria. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Agua

Arroz

Aceite

Pasta

Lentejas

Fríjol

Garbanzo

Arveja

Alimentos enlatados

Harina de maíz y trigo

Panela

Chocolate

Frutos secos

Avena

Coladas

Leche en polvo

Leche líquida UHT de 200 ml

Alimentos listos para consumo

Asimismo, se reciben productos de aseo e higiene personal, en los que se encuentran papel higiénico, kits de cocina, colchonetas, mantas, pañales y toallas higiénicas.

Se recomienda que cualquier elemento que vaya a ser donado sea entregado por separado, de esta forma tener más clara su clasificación.

Los concesionarios que están habilitados para recibir las donaciones son los siguientes:

Bogotá

Autonal: avenida Boyacá # 19-68. Lunes a sábado: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Domingos y festivos: 10:00 a. m. - 5:00 p. m.

avenida Boyacá # 19-68. Lunes a sábado: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Domingos y festivos: 10:00 a. m. - 5:00 p. m. Marcali: carrera 13 # 34-76. Lunes a sábado: 10:00 a. m. - 4:00 p. m.

carrera 13 # 34-76. Lunes a sábado: 10:00 a. m. - 4:00 p. m. Automotores Europa: calle 127 # 70G-28. Lunes a sábado: 10:00 a. m. - 4:00 p. m.

calle 127 # 70G-28. Lunes a sábado: 10:00 a. m. - 4:00 p. m. Comagro: calle 171 # 22A-76. Lunes a sábado: 10:00 a. m. - 5:30 p. m.

calle 171 # 22A-76. Lunes a sábado: 10:00 a. m. - 5:30 p. m. Massy Motors: avenida Suba, calle 145 # 84-30. Lunes a viernes: 10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Medellín

Automotor: carrera 43A # 19-105, El Poblado. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábados: 8:00 a. m. - 2:00 p. m.

carrera 43A # 19-105, El Poblado. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábados: 8:00 a. m. - 2:00 p. m. Discaribe: calle 11 # 51-130, avenida Guayabal. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábados: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.

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