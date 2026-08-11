Estudio revela que son más peligrosas las patinetas eléctricas que las motos y bicicletas, ¿por qué?

Las patinetas eléctricas se han convertido en una de las alternativas de movilidad preferidas por la ciudadanía en Colombia. La economía y agilidad que brinda a sus usuarios permite que sea cada vez uno de los medios de transporte más usados en el país; sin embargo, un estudio puso la lupa sobre ellos, advirtiendo los peligros que genera.

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Los hallazgos del estudio

El estudio, publicado en Scientific Reports, fue realizado en Inglaterra y Gales, donde analizó más de 38.000 registros de pacientes accidentados en estos vehículos y reportes oficiales que se notificaron entre 2020 y 2024.

Uno de los datos más alarmantes del estudio señala que los usuarios de patinetas eléctricas presentaron un riesgo relativo 3,45 veces mayor que los motociclistas de sufrir lesiones cerebrales traumáticas.

Las patinetas eléctricas son más peligrposas, según estudio. Foto: AP

Los usuarios de patinetas eléctricas también registraron una mayor proporción de lesiones en órganos internos y traumatismos vasculares. En otras palabras, al comparar a los accidentados de ambos medios de transporte, el estudio encontró una mayor frecuencia de daños en órganos y alteraciones en los vasos sanguíneos en comparación con los motociclistas.

Y, como si no fuera suficiente, la investigación encontró que, en comparación con los usuarios de bicicletas, los usuarios de patinetas eléctricas sufrían proporcionalmente 1,74 más veces lesiones cerebrales traumáticas, demostrando el peligro en que se puede convertir hacer uso de este medio de transporte. Sin embargo, esto tiene una razón de ser.

¿Por qué pueden ser tan peligrosas?

Los investigadores señalan varios factores como provocantes de estas consecuencias, entre las que involucra la ausencia de herramientas de protección de los usuarios y el diseño de estos vehículos en sí.

A diferencia de los demás vehículos, este es el único en el que el usuario va de pie, por lo que el usuario tiene el centro de masa elevado y adelantado, provocando así un mayor riesgo en caso de una frenada brusca y, así, por condiciones naturales y justificación física, hay mayor posibilidad de que la persona salga proyectada hacia adelante y su cabeza sea la primera parte del cuerpo en impactarse.

A esto, el estudio le suma que, debido al pequeño diámetro de las ruedas y su ausencia de suspensión, los obstáculos naturales de las carreteras los frenen o les hagan perder el control fácilmente a los conductores.

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Ahora bien, no todas las complicaciones se deben a las patinetas en sí. El estudio también hace referencia al poco cuidado que tienen los conductores y así la falta de precaución, ya que muchos de ellos no usan un casco lo suficientemente eficaz como para una emergencia.

Así, la investigación concluye con un llamado para los usuarios a tomar medidas de precaución básicas. Teniendo en cuenta que el riesgo es mayor que el de cualquier otro automóvil, les recomiendan a los usuarios de estos vehículos transitar a muy bajas velocidades y usar todas las herramientas de precaución como cascos, rodilleras, entre otros.