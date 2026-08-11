Hay grata sorpresa en Colombia, luego de que el FC Barcelona de España anunciara una donación de 100.000 euros. Todo por el devastador terremoto que sacudió al país, el pasado 10 de agosto, con magnitud de 7.4 y epicentro en San José del Palmar.

San José del Palmar: primeras imágenes de los destrozos en el casco urbano, en una escuela y varias casas indígenas a causa del terremoto

Las voces de apoyo se han sumado por completo a la causa, y alrededor del mundo. Sin embargo, FC Barcelona se lleva todos los aplausos ante su anuncio oficial.

“El FC Barcelona y su Fundación han puesto en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a miles de personas en Colombia. Como muestra de su compromiso con la protección de la infancia y de las familias más vulnerables, la Fundación FC Barcelona realizará una aportación inicial de 100.000 euros”, reveló FC Barcelona en su web oficial, siendo esto poco más de 360 millones de pesos colombianos.

Y añaden: “Estos recursos se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación habitual de colaboración y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas”.

Our full support and solidarity go out to the people of Colombia following the earthquake. Sending strength to all those affected, their families and the emergency services working on the ground 💛💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2026

Lamine Yamal también se solidarizó con Colombia

Por medio de su cuenta de Instagram, la gran figura del FC Barcelona, Lamine Yamal, escribió un mensaje de apoyo: “Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”.

El mensaje de Lamine Yamal Foto: @lamineyamal

Cabe recordar que Lamine Yamal estuvo de vacaciones en Colombia y se le vio disfrutando, luego de haberse coronado como campeón del Mundial 2026 con España.

Lamine Yamal cantando ‘El Ritmo que nos une’ de Ryan Castro junto a Westcol en Medellín 👀👀👀 Es más colombiano que la bandeja paisa! pic.twitter.com/UIppXuNU1o — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2026

Además del FC Barcelona y su gran estrella, otro equipo que mostró su apoyo a Colombia fue Real Madrid. De hecho, el cuadro merengue fue uno de los primeros en pronunciarse luego de la catástrofe.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, empezó afirmando el Real Madrid.

Y concluyó con: “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2026

Jugadores de la Selección Colombia, como Jhon Arias, enviaron ayuda al país por el terremoto. Además, las figuras James Rodríguez y Luis Díaz también dejaron unos sentidos mensajes en sus redes sociales, enviando fortaleza a todas las víctimas de la situación.