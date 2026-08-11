En San José del Palmar, la pequeña población del Chocó que sintió con más fuerza el terremoto de la mañana del lunes 10 de agosto, piden ayuda para desbloquear la vía de acceso al centro de Colombia.

En diálogo con SEMANA, la personera Helen Johana Cuero aseguró que pudo evidenciar por lo menos 24 deslizamientos de tierra que bloquean esa carretera, por la que antes del terremoto tardaban hasta 3 horas y media para llegar a Cartago (Valle del Cauca), la ciudad más cercana.

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Su pedido es prioritario, dijo, porque en San José del Palmar no se reportaron personas muertas; pero sí 180 viviendas afectadas.

“Nos falta el reporte de gran parte de la zona rural, porque sí tenemos reporte de afectaciones en el resguardo indígena Copé del río Ingará; hasta el momento es el resguardo que nos ha dado reportes de la infraestructura, en sus viviendas y su institución educativa”, señaló.

De hecho, compartió imágenes del corregimiento de San Pedro de Ingará, del resguardo indígena Copé de Ingará, del casco urbano y de la humilde escuelita La Libertad, que quedó totalmente destruida.

Restaurante de la escuela La Libertad, en San José del Palmar, epicentro del terremoto del 10 de agosto en Colombia. Foto: Suministrado a Semana

La personera considera que la “primera necesidad es abrir la vía para la zona rural del municipio; el no poderla abrir nos va a tener en poco tiempo con desabastecimiento y que tampoco puedan ingresar las ayudas humanitarias que nos están ofreciendo”, explicó.

Casa averiada en San José del Palmar, epicentro del terremoto del lunes 10 de agosto. Foto: Personería municipal

Además, se necesitan elementos como carpas, con el fin de habilitar albergues para familias que quedaron sin casa en la zona rural, especialmente para las comunidades indígenas, y tejas, para que las familias puedan habilitar los techos de algunas viviendas afectadas.

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“También materiales de construcción para las casas que necesitan una intervención mínima y que esas casas queden otra vez habitables”, dijo la personera.

Otra gran preocupación es el estado de salud mental de los habitantes, quienes no se habían recuperado de los ataques con drones y ráfagas de fusil que sufrieron en la madrugada de los días 7 y 8 de agosto en la estación de Policía y la base del Ejército que hay en San José del Palmar.

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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó 188 fallecidos y 1.677 heridos a causa del terremoto de la mañana del pasado lunes 10 de agosto.

Cali concentra el mayor número de víctimas, con 95 fallecidos y 997 heridos. En Pereira se reportan 79 muertos y 278 lesionados; en Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; y en Manizales, cinco muertos y 112 lesionados.