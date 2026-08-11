Clamor desde Istmina y Sipí, en el Chocó, donde el terremoto también causó graves daños: “No tenemos cómo atender la situación”

Istmina es, según su alcalde Jaison Mosquera Sánchez, la segunda ciudad más importante del Chocó, después de Quibdó.

Allí, los destrozos por el terremoto del lunes 10 de agosto también son graves.

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“Es una situación bastante compleja, nosotros no habíamos vivido estas circunstancias, ha sido fatal para nuestro municipio, tenemos 70 heridos, incluidos dos policías fracturados”, contó el mandatario local.

Imágenes de la emergencia generada por el terremoto en el Chocó. Foto: API.

Según datos que su administración ha podido recabar, en Istmina hay 550 viviendas afectadas, todas en la cabecera municipal; también se cuentan más de 3.000 personas afectadas.

“Tenemos toda la infraestructura de nuestras instituciones educativas afectadas, nuestro Palacio Municipal. Nuestro pedido al Gobierno nacional es que ponga su mirada en Istmina, la segunda ciudad del departamento, que sufrió daños enormes”, dijo.

Los daños en esa población son similares a los sufridos en el epicentro, San José del Palmar, donde las vías de acceso están destruidas o bloqueadas por deslizamientos.

“La vía por tierra está interrumpida, las vías terciarias están en pésimo estado, nos ha imposibilitado llegar a la zona rural. No hay comunicación vía telefónica, no hay energía en la ciudad, eso dificulta la situación”, indicó.

Balance del desastre que el terremoto deja en San José del Palmar, una pequeña población del Chocó azotada por el ELN

Las imágenes también registran los efectos del sismo en una comunidad wounaan ubicada en el Bajo San Juan, entre el Chocó y Valle del Cauca. Foto: Foto: X @Futbolfpc

Según el Dane, Istmina tiene 30.000 habitantes, pero, de acuerdo con el alcalde, el que su municipio sea el paso obligado de otros 10 municipios ribereños del río San Juan lo convierte en el hogar de 70.000 personas.

“Nosotros no tenemos cómo atender a la gente, están durmiendo en las escuelas, los edificios quedaron en mal estado, estamos viendo cómo atendemos a la gente”, manifestó.

La Gobernación del Chocó reportó tres movimientos sísmicos durante la noche posterior al terremoto de magnitud 7.4. Foto: Redes sociales

Similar situación viven en la población vecina de Sipí. Johan, uno de los líderes del Consejo Comunitario de la Loma de Chupey, le dijo a SEMANA que en ese lugar solamente quedaron en pie cuatro o cinco de las 65 casas que existen.

De hecho, la senadora Jennifer Pedraza expresó en su cuenta de X que en esa población “se cayeron 70 viviendas de las cien que aproximadamente tiene el municipio”.

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Trabajadores tratan de rescatar personas en los escombros de edificaciones colapsadas tras el terremoto de este lunes con epicentro en el Chocó. Foto: Gobernación de Chocó.

Un reporte preliminar de la Gobernación del Chocó indicó que en ese departamento murieron 14 personas debido al terremoto; además, hay un saldo de 138 personas heridas y 2.791 afectaciones materiales.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó 188 fallecidos y 1.677 heridos en ciudades capitales a causa del terremoto de la mañana del pasado lunes 10 de agosto.

Imágenes registran los daños y afectaciones provocados por el fuerte sismo en el departamento del Chocó, donde las autoridades avanzan en la evaluación de la emergencia. Foto: Captura de pantalla video El Colombiano

Cali concentra el mayor número de víctimas, con 95 fallecidos y 997 heridos. En Pereira se reportan 79 muertos y 278 lesionados; en Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; en Manizales, cinco muertos y 112 lesionados.