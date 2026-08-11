Clamor desde Istmina y Sipí, en el Chocó, donde el terremoto también causó graves daños: “No tenemos cómo atender la situación”

Istmina es, según su alcalde Jaison Mosquera Sánchez, la segunda ciudad más importante del Chocó, después de Quibdó.
Allí, los destrozos por el terremoto del lunes 10 de agosto también son graves.
“Es una situación bastante compleja, nosotros no habíamos vivido estas circunstancias, ha sido fatal para nuestro municipio, tenemos 70 heridos, incluidos dos policías fracturados”, contó el mandatario local.
Según datos que su administración ha podido recabar, en Istmina hay 550 viviendas afectadas, todas en la cabecera municipal; también se cuentan más de 3.000 personas afectadas.
“Tenemos toda la infraestructura de nuestras instituciones educativas afectadas, nuestro Palacio Municipal. Nuestro pedido al Gobierno nacional es que ponga su mirada en Istmina, la segunda ciudad del departamento, que sufrió daños enormes”, dijo.
El general William Caicedo, con jurisdicción en Chocó, entregó a SEMANA un balance sobre la tragedia tras el terremoto. Se usarán drones con cámaras térmicas para ubicar a personas atrapadas bajo los escombros. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eTWzrSIntL— Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2026
Los daños en esa población son similares a los sufridos en el epicentro, San José del Palmar, donde las vías de acceso están destruidas o bloqueadas por deslizamientos.
“La vía por tierra está interrumpida, las vías terciarias están en pésimo estado, nos ha imposibilitado llegar a la zona rural. No hay comunicación vía telefónica, no hay energía en la ciudad, eso dificulta la situación”, indicó.
Según el Dane, Istmina tiene 30.000 habitantes, pero, de acuerdo con el alcalde, el que su municipio sea el paso obligado de otros 10 municipios ribereños del río San Juan lo convierte en el hogar de 70.000 personas.
“Nosotros no tenemos cómo atender a la gente, están durmiendo en las escuelas, los edificios quedaron en mal estado, estamos viendo cómo atendemos a la gente”, manifestó.
Similar situación viven en la población vecina de Sipí. Johan, uno de los líderes del Consejo Comunitario de la Loma de Chupey, le dijo a SEMANA que en ese lugar solamente quedaron en pie cuatro o cinco de las 65 casas que existen.
De hecho, la senadora Jennifer Pedraza expresó en su cuenta de X que en esa población “se cayeron 70 viviendas de las cien que aproximadamente tiene el municipio”.
Un reporte preliminar de la Gobernación del Chocó indicó que en ese departamento murieron 14 personas debido al terremoto; además, hay un saldo de 138 personas heridas y 2.791 afectaciones materiales.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó 188 fallecidos y 1.677 heridos en ciudades capitales a causa del terremoto de la mañana del pasado lunes 10 de agosto.
Cali concentra el mayor número de víctimas, con 95 fallecidos y 997 heridos. En Pereira se reportan 79 muertos y 278 lesionados; en Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; en Manizales, cinco muertos y 112 lesionados.