Este es el balance más reciente de personas fallecidas en Chocó, epicentro del terremoto de este lunes

El terremoto de este lunes 10 de agosto tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el Chocó.

El sismo de magnitud 7.4 provocó graves afectaciones no solo en ese departamento, sino en otros del occidente y suroccidente de Colombia, con un saldo preliminar de más de 130 personas muertas.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curí, señaló que su departamento tiene un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 119 heridas.

Imágenes de la emergencia generada por el terremoto en el Chocó. Foto: API.

Además, cinco personas desaparecidas y daños en 1.467 estructuras, como casas, edificaciones públicas y privadas.

“Nuestras condolencias y solidaridad con las familias afectadas. Le he dicho de manera clara a la señora gobernadora que el gobierno nacional está con el pueblo chocoano. Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata, una vez se caracterice a las víctimas”, dijo el presidente, Abelardo De La Espriella.

También reportó afectaciones en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada en diferentes municipios, como Istmina; aunque ese balance irá cambiando, porque los daños se encuentran en proceso de evaluación y cuantificación.

Córdoba-Curi también informó en su cuenta de X que se presentaron afectaciones en el fluido eléctrico y en los servicios de telefonía y comunicaciones en distintas zonas del departamento.

El Gobierno Nacional, en cabeza de Abelardo De La Espriella, confirmó hacia las 7:00 p. m. la actualización del trágico saldo para Colombia: 130 personas muertas y 87 más heridas.

El pequeño Maximiliano fue rescatado con vida por los organismos de socorro. Foto: Jorge Orozco/ El País

Antes, había reportado: “A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 51 centros educativos averiados, 18 vías averiadas, seis aeropuertos afectados”.

Y es probable que las cifras aumenten con las horas.

De La Espriella ordenó avanzar con las labores de rescate, pues se cree que un amplio número de ciudadanos está debajo de los escombros en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Balance preliminar en Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, entregó un balance preliminar hacia las 12:30 p. m. sobre el desastre provocado por el terremoto de este lunes.

Sobre el saldo preliminar de la tragedia, señaló que, tras un barrido de información en el Área Metropolitana de Pereira, la capital del departamento, 42 personas han sido confirmadas como fallecidas.

“En el Área Metropolitana, Pereira, Dosquebradas y La Virginia, ascendía a 40 víctimas mortales, dos más en los municipios del occidente”, dijo el gobernador.

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El mandatario expresó que siente preocupación por lo que pueda estar pasando en Pereira, pues hay edificaciones colapsadas, pero no se ha podido comunicar la información.

“Me preocupa muchísimo la ciudad de Pereira, donde muchas estructuras han colapsado y ni siquiera los organismos de socorro han podido reportar lo ocurrido allí”, manifestó.

Balance en Cali

En Cali, otra de las ciudades en las que se han reportado grandes afectaciones, las autoridades han establecido que 30 edificaciones colapsaron.

Equipos de emergencia y ciudadanos participan en las labores de rescate tras los daños registrados en Cali por el fuerte sismo. Foto: Jorge Orozco/ El País

“Al momento, en Cali, tenemos identificados 30 edificios colapsados. Ya estamos adelantando operaciones de rescate en 10 de ellos. Hemos solicitado apoyo de las otras capitales de Colombia, del Gobierno nacional, para fortalecer los equipos de rescate”, aseguró el alcalde Alejandro Eder.

Balance en Manizales

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, confirmó a SEMANA que cuatro personas perdieron la vida y hay más de 20 edificios colapsados.

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Balance en Antioquia

En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que un adulto mayor murió tras la caída de una roca y hubo afectaciones en 40 municipios, entre ellos Jericó y Támesis.

El terremoto dejó afectaciones en más de 40 municipios de Antioquia. Foto: Redes sociales

Balance en Cundinamarca

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, ordenó suspender clases en algunos municipios, pues en 14 identificaron posibles afectaciones en la infraestructura de los centros educativos.

Balance en Ibagué

En Ibagué, la alcaldesa Johana Aranda informó que, de manera preliminar, se han identificado daños en 17 edificios, cuatro instituciones educativas y cuatro hospitales. “De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas por profesionales en ingeniería, no se evidencian daños graves o estructurales que comprometan, hasta el momento, la estabilidad de estas estructuras”, dijo.

Entre las situaciones reportadas se encuentran principalmente caídas de muros y ladrillos, desprendimiento de algunos elementos y fisuras en paredes; estas están siendo revisadas por los equipos técnicos para determinar su alcance y establecer las recomendaciones correspondientes.