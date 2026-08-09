Feria de las Flores: John Jairo Grajales Gómez es el ganador del Desfile de Silleteros ‘Medellín te quiere y florece para ti’

El Desfile de Silleteros de Medellín volvió a reunir a cientos de familias de Santa Elena alrededor de una de las tradiciones culturales más representativas de Antioquia. En su edición número 69, el máximo reconocimiento quedó en manos de John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, quien fue elegido por unanimidad como ganador absoluto en la categoría Tradicional y recibió un premio de $10.700.000.

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Grajales Gómez se destacó ante el jurado por la creatividad, el ingenio y el trabajo artesanal detrás de su silleta, elaborada durante meses con flores cultivadas especialmente para esta celebración. Su triunfo volvió a poner en primer plano la dedicación de los silleteros, quienes convierten sus cultivos en verdaderas obras de arte.

El certamen, dentro de la Feria de las Flores, contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien resaltó la importancia de la celebración y el creciente interés de visitantes nacionales y extranjeros.

“Qué bonito ver también que el extranjero está llegando a Colombia para ver estas flores colombianas; y paisas por todos lados”, expresó el mandatario local.

La edición de este año contó con 545 participantes: 430 adultos, 53 silleteritos, 52 jóvenes y 10 niños neurodiversos. Todos hicieron parte de un recorrido de 2,4 kilómetros, llevando sobre sus espaldas las creaciones que representan una tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Además del ganador absoluto, fueron reconocidos Mateo Londoño Ospina, en Comercial; David Santiago Grisales Gómez, en Monumental; Juan Gabriel Velásquez Grajales, en Emblemática; y Víctor Julio Ruiz, en Artística. En Infantil ganó Isabela Londoño Grajales, mientras que Isabela Grajales Grajales obtuvo el reconocimiento en Junior.

“Todo el que venga a Medellín, siempre bienvenido, desde que tenga buenas intenciones, que quiera respetar a la ciudad, que quiera respetar a nuestras niñas, niños y a nuestras mujeres, o sea que estamos de fiesta. Hoy, cerramos un ciclo más”, afirmó Gutiérrez durante una jornada que volvió a convertir las calles de Medellín en una celebración de flores, tradición y orgullo paisa.