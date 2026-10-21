Envían a prisión a dos señalados por secuestro y robo a pasajeras de un taxi: vivieron tres horas de terror

Dos hombres señalados de secuestrar, intentar extorsionar y robar a dos pasajeras de un taxi en Medellín fueron enviados a la cárcel.

Cristian Velásquez Medina y Daniel José Torres López, según la Fiscalía, sometieron a las víctimas a tres horas de terror a bordo de un vehículo que ellas habían contratado inicialmente para trasladarlas desde el barrio Cabañas, en el municipio de Bello, hasta Rionegro, a unos 45 kilómetros, en el oriente antioqueño.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía informó que, en la madrugada del sábado 17 de octubre, las dos mujeres abordaron el vehículo de servicio público.

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En medio del recorrido, el conductor les dijo que debía desviarse hacia el barrio Antioquia (barrio Trinidad) para recoger una encomienda. En ese lugar, otros tres delincuentes ingresaron al vehículo, las amenazaron con un arma de fuego y les quitaron el dinero, las joyas y otras pertenencias, avaluadas en más de ocho millones de pesos.

Sin embargo, el atraco no ocurrió en cuestión de segundos. Por el contrario, las mujeres permanecieron retenidas durante varias horas.

Panorámica de Medellín. Foto: Getty Images

“Durante aproximadamente tres horas tuvieron retenidas a las víctimas, desplazándolas contra su voluntad por diferentes sectores de la ciudad, tiempo durante el cual le exigieron la entrega de la suma de 10 millones de pesos por cada una de ellas a cambio de recuperar su libertad”, detalló el ente acusador.

En ese lapso, los señalados hicieron llamadas a familiares y allegados de las víctimas para exigirles 10 millones de pesos por el rescate de cada una de ellas.

Al ver que no lograban su cometido, los hombres habrían golpeado a las mujeres varias veces en la cabeza, señaló la Fiscalía.

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Luego, las abandonaron en una de las calles del concurrido barrio Antioquia. Allí, las mujeres, maltrechas, alertaron a la Policía sobre lo ocurrido. Gracias a la reacción de las autoridades, dos de los señalados delincuentes fueron capturados.

Uno de ellos fue sorprendido con algunas de las pertenencias de las víctimas.

Tras ser puestos a disposición de un juez de control de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

Aunque Cristian Velásquez Medina y Daniel José Torres López no aceptaron los cargos, fueron enviados a prisión de manera preventiva.