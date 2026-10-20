Nuevo POT de Medellín, a un debate de ser aprobado: buscan impulsar la construcción de vivienda

La revisión del POT de Medellín pasó su primer obstáculo. El lunes, el proyecto de acuerdo 104 de 2026 fue aprobado por los concejales, Carlos Gutiérrez, Santiago Narváez Lomaba, Miguel Ángel Iguarán, Brisvani Alexis Arenas Suaza, Milton Vasco, Andrés Tobón y Andrés Felipe Rodríguez, todos integrantes de la comisión primera del Concejo de Medellín.

“Estamos construyendo una gran hoja de ruta para el desarrollo de la ciudad. Después de 12 años, por fin tendremos las herramientas que tanta falta nos hacían”, dijo en la red social X Andrés Tobón, coordinador del proyecto.

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En medio de su intervención, Tobón destacó esta actualización como una transformación del enfoque normativo, al pasar de un modelo basado en restricciones a uno que busca fomentar la renovación urbana mediante incentivos.

Medellín es la primera ciudad de Colombia que pone sobre la mesa la discusión por la gentrificación. Foto: LUISEFEVIDEOS - stock.adobe.com

La decisión del Concejo fue reconocida por el alcalde, Federico Gutiérrez. “La Comisión Primera aprobó el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, presentado por la Alcaldía de Medellín, que dio respuesta a las 220 enmiendas presentadas por los concejales. Vivienda, movilidad, suelo rural, equipamientos, protección ambiental y financiación hicieron parte de esta conversación de ciudad. A principios de noviembre, el proyecto continuará su trámite en plenaria. ¡Estamos un paso más cerca de avanzar hacia un POT para cuidar a Medellín y su gente!”, dijo.

Horacio Gallón, exsecretario de Infraestructura de Medellín y quien suena en el sonajero para lanzarse en la carrera en las elecciones del próximo año por la gobernación de Antioquia, también se pronunció en redes sociales.

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“El déficit de vivienda en Medellín debe abordarse desde el POT, con una planeación que responda a las necesidades reales de nuestra gente. Debemos habilitar suelo urbano para construir más viviendas, revisar y mejorar la norma, porque hoy para muchos medellinenses tener casa propia parece casi imposible”, expresó.

“La prioridad debe ser facilitar el acceso a un hogar, impulsar más vivienda para nuestra gente y evitar que el crecimiento de la ciudad termine desplazando a quienes han construido su vida aquí. Medellín necesita desarrollo, sí, pero con sus ciudadanos en el centro de las decisiones: más viviendas, menores costos y oportunidades reales para tener casa propia”, agregó.

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En noviembre, la actualización enfrentará en debate de sala plena, es decir con los 21 concejales de la ciudad, un nuevo obstáculo. De ser aprobado, será la hoja de ruta para la urbanización de la capital antioqueña por los próximos ocho años.