Cybertruck estrellada en Llanogrande: tenía conexión con Westcol y una de sus empresas

Una camioneta Tesla Cybertruck valorada en cerca de $700 millones terminó incrustada contra un poste de energía en Llanogrande, Antioquia.

El accidente no solo llamó la atención por los daños que sufrió el vehículo de lujo. La identidad de su propietario y su vínculo con el influenciador Westcol también quedaron en el centro de la historia.

Aparatoso accidente de un Tesla Cybertruck en Antioquia quedó registrado en video

El siniestro ocurrió el lunes 19 de octubre, alrededor de las 7:30 de la mañana, en la vía que comunica a Rionegro con Llanogrande. El impacto afectó la infraestructura eléctrica de la zona y dejó la camioneta seriamente averiada.

De acuerdo con una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, el propietario es Anderson José Osuna Castillo, un ciudadano venezolano de 27 años que se presenta como comerciante del sector de la seguridad. Al ser consultado por el medio, entregó su versión sobre lo que habría provocado el choque.

El automotor recibió graves daños. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

El dueño atribuye el accidente a un microsueño

El empresario atribuyó lo sucedido al cansancio acumulado tras un viaje internacional. Según explicó, había regresado de Turquía una semana antes y tuvo un episodio de sueño mientras conducía.

“Tuve un microsueño. Pero alcancé a reaccionar o hubiese sido más grave”, manifestó.

Osuna aseguró que sufrió moretones por el impacto y que considera posible que la camioneta haya quedado en pérdida total. También descartó que el accidente estuviera relacionado con el consumo de alcohol.

“Las autoridades de tránsito me hicieron todas las pruebas y todo salió negativo”, dijo al medio que lo contactó.

El vehículo fue motivo de conversación en las redes sociales. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Las autoridades atendieron el caso y revisaron los daños ocasionados en la red eléctrica. En los registros consultados por el medio no aparecía una multa relacionada con este accidente. Sin embargo, la investigación periodística encontró que en julio le habían impuesto un fotocomparendo por conducir a alta velocidad en el sector de El Poblado, en Medellín.

Streamer Westcol Foto: Redes sociales

La conexión con Westcol y la rifa de la camioneta

Otro dato que llamó la atención fue la procedencia de la Cybertruck. Según la investigación, en redes sociales circula un video fechado el 15 de agosto de 2025 que señala que Osuna obtuvo el vehículo mediante una rifa organizada por Westcol.

Una allegada al empresario publicó entonces un mensaje en el que recordó que él había trabajado en labores de seguridad para el influenciador y celebró que recibiera la camioneta que este había rifado.

Cuando le preguntaron por esa versión, Osuna inicialmente evitó responder, pero después confirmó que el vehículo había pertenecido al creador de contenido y reconoció que lo obtuvo en una rifa.

La relación entre ambos no se limitaría a ese episodio. La investigación periodística también estableció que la empresa de seguridad vinculada a Osuna ha prestado servicios a Westcol y a una de sus compañías.

¿Quién es el propietario de la Tesla?

Osuna figura como socio único y controlante de Pretorium Wolf Protection S. A. S., empresa constituida en Medellín en diciembre de 2025, con un capital de $2 millones e ingresos reportados por $187 millones, según los datos recopilados en la investigación.

Por ahora, el accidente sigue generando atención por la combinación de tres elementos: el elevado valor del vehículo, su origen en una rifa vinculada a Westcol y la explicación del conductor sobre el microsueño. La investigación deberá establecer las circunstancias del choque y las responsabilidades correspondientes.