Suscribirse

Estados Unidos

Este es el precio del Tesla Cybertruck usado en noviembre en Estados Unidos

La camioneta “indestructible” de Tesla presenta varios modelos que los estadounidenses pueden conseguir con este presupuesto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2025, 9:11 p. m.
EE.UU.
Un Tesla Cybertruck se exhibe en un concesionario Tesla en Corte Madera, California. | Foto: Getty Images

La camioneta más representativa de la marca Tesla, la Cybertruck, ha ganado popularidad entre los compradores de Estados Unidos durante los últimos meses, especialmente después de que el multimillonario y CEO de la compañía de autos eléctricos, Elon Musk, se retiró del Gobierno de Donald Trump para enfocarse en sus negocios.

De acuerdo con el mercado estadounidense, la camioneta nueva tiene un valor de 79.900 dólares para este noviembre, mientras que usada puede llegar a costar alrededor de 69.000 dólares.

El dueño de un Tesla Cybertruck se llevó una triste sorpresa tras dejarla cargando por dos semanas.
Las camionetas de Tesla usadas oscilan los 69.000 dólares. | Foto: Getty Images

Desde el lanzamiento de la camioneta futurista, Tesla ha anunciado varios modelos tanto para usar los carros en las calles de las ciudades día a día, como tipos todoterreno para las personas que disfrutan de la aventura o requieren un carro de este tipo para su estilo de vida.

Contexto: Guerra de precios pasa factura a BYD en China, mientras la firma sigue avanzando en Europa; Tesla también ha salido golpeada

El mercado automotor en línea de Estados Unidos, Cargurus, ha publicado recientemente varias camionetas Cybertruck usadas, de diversos estilos y funciones. De acuerdo con la recopilación de sus datos, estos son los carros disponibles con sus respectivos precios:

x
Tesla ha ganado popularidad tras la salida de Musk del Gobierno. | Foto: Getty Images
  • Tesla Cybertruck 2024: por el valor de 68.995 dólares, con transmisión AWD (All-Wheel Drive). Otras ofertas de este modelo de carro se ubican en 65.995, 66.990 y 72.998 dólares.
  • Cyberbeast: este corresponde el modelo de lujo de la versión del 2024. Su precio en esta página oscila entre 86.874 y 89.989 dólares.
  • Cyberbeast 2025: esta es una versión más actualizada a la anterior, su costo ronda los 73.999 dólares.
  • Tesla Cybertruck 2025: los estadounidenses la pueden conseguir de segunda entre 76.999 y 84.997 dólares.
Contexto: La increíble tarifa de energía que pagó un hombre luego de 12 meses de haber comprado un carro eléctrico

Los carros de la firma de Elon Musk prometen innovación y tecnología, por lo que Tesla ha presentado modelos futuristas de autos que se conducen solos y que además tienen un diseño minimalista, como falta de botones, pantallas y accesorios internos. Al mismo tiempo, estas camionetas aseguran ser indestructibles y a prueba de choques, balas o golpes fuertes, gracias a las ventanas blindadas y su estructura de acero inoxidable.

x
Tesla asegura tener la mejor capacidad eléctrica del mercado. | Foto: BSIP/Universal Images Group via

Entre otros aspectos que destaca la marca de sus carros se encuentra:

Contexto: Tesla no la pasa bien: resultados del tercer trimestre demuestran caída de la compañía de Elon Musk
  • Velocidad: los detalles de las camionetas indican que estas pueden alcanzar los 180 kilómetros por hora y hasta 209 kilómetros en su versión premium, logrando los 96 kilómetros por hora en un segundo.
  • Las Cybertruck cuentan con una capacidad de almacenamiento de hasta cinco toneladas. El baúl tiene una dimensión de 1,9 metros cúbicos que pueden ser expandibles si los asientos traseros se doblan.
  • Tesla alardea de tener la mejor capacidad eléctrica de sus vehículos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Violeta Bergonzi recibió importante reconocimiento en el Congreso de la República; generó debate

2. Nuevo técnico de Santa Fe remecería el mercado: nombre es conocido en Colombia

3. Gustavo Petro alista decisión sobre si acepta al Tren de Aragua en su política de paz total: revisará carta

4. Muere estrella de la NFL en extrañas circunstancias: Estados Unidos está de luto

5. “¿Será que lo persigo?, aliénteme”, la aterradora declaración de un testigo tras el asesinato del estudiante de Los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTesla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.