Este es el precio del Tesla Cybertruck usado en noviembre en Estados Unidos

La camioneta más representativa de la marca Tesla, la Cybertruck, ha ganado popularidad entre los compradores de Estados Unidos durante los últimos meses, especialmente después de que el multimillonario y CEO de la compañía de autos eléctricos, Elon Musk, se retiró del Gobierno de Donald Trump para enfocarse en sus negocios.

De acuerdo con el mercado estadounidense, la camioneta nueva tiene un valor de 79.900 dólares para este noviembre, mientras que usada puede llegar a costar alrededor de 69.000 dólares.

Desde el lanzamiento de la camioneta futurista, Tesla ha anunciado varios modelos tanto para usar los carros en las calles de las ciudades día a día, como tipos todoterreno para las personas que disfrutan de la aventura o requieren un carro de este tipo para su estilo de vida.

El mercado automotor en línea de Estados Unidos, Cargurus, ha publicado recientemente varias camionetas Cybertruck usadas, de diversos estilos y funciones. De acuerdo con la recopilación de sus datos, estos son los carros disponibles con sus respectivos precios:

Tesla Cybertruck 2024 : por el valor de 68.995 dólares, con transmisión AWD (All-Wheel Drive). Otras ofertas de este modelo de carro se ubican en 65.995, 66.990 y 72.998 dólares.

: por el valor de 68.995 dólares, con transmisión AWD (All-Wheel Drive). Otras ofertas de este modelo de carro se ubican en 65.995, 66.990 y 72.998 dólares. Cyberbeast : este corresponde el modelo de lujo de la versión del 2024. Su precio en esta página oscila entre 86.874 y 89.989 dólares.

: este corresponde el modelo de lujo de la versión del 2024. Su precio en esta página oscila entre 86.874 y 89.989 dólares. Cyberbeast 2025 : esta es una versión más actualizada a la anterior, su costo ronda los 73.999 dólares.

: esta es una versión más actualizada a la anterior, su costo ronda los 73.999 dólares. Tesla Cybertruck 2025: los estadounidenses la pueden conseguir de segunda entre 76.999 y 84.997 dólares.

Los carros de la firma de Elon Musk prometen innovación y tecnología, por lo que Tesla ha presentado modelos futuristas de autos que se conducen solos y que además tienen un diseño minimalista, como falta de botones, pantallas y accesorios internos. Al mismo tiempo, estas camionetas aseguran ser indestructibles y a prueba de choques, balas o golpes fuertes, gracias a las ventanas blindadas y su estructura de acero inoxidable.

