“Solo quieren volver a Colombia”: el drama de una familia detenida por ICE cuando ya tenía pasajes para regresar

SEMANA revela el drama de una familia colombiana que vive sus días más oscuros en un centro de detención del ICE en Eloy, Arizona, luego de que la agencia migratoria los capturara en Los Ángeles mientras realizaban actividades turísticas, manteniéndolos alejados de sus dos pequeños que también permanecen en Estados Unidos.

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La familia tenía comprado su vuelo para Colombia y se había acogido al CBP Home

Dos abuelos, sus hijos y sus nietos integran esta familia que está viviendo una pesadilla en el ‘país de las oportunidades’. En entrevista con SEMANA, una familiar cercana reveló los detalles del drama que están viviendo estos colombianos cuando el ICE detuvo intempestivamente a los adultos del hogar, aun cuando ya tenían tiquetes para regresar a Colombia.

La familia, que permaneció en Estados Unidos por 5 años, se había acogido al programa CBP Home, que le permite a los inmigrantes de este país devolverse a su tierra natal sin retaliaciones y hasta con un bono económico otorgado por el Gobierno.

De tal forma que ya tenían comprados los tiquetes de avión con los que pretendían regresar a Colombia. Están programados para el 13 de julio de 2026; sin embargo, todo se empezó a tornar gris desde el lunes festivo, 25 de mayo.

Jannette Garzón Corredor, Ricardo López Rubiano, Juli Tatiana Bocanegra Garzón y Geovanny Pietro Díaz, respectivamente. Foto: Suministradas a SEMANA

La pesadilla inició el 25 de mayo de 2026, día del Memorial Day en Estados Unidos, por lo que es tradicional salir a ver las armas de guerra del ejército norteamericano y los distintos buques del país yanki en confrontaciones militares.

Ricardo López, de 65 años; Jannette Garzón, de tantos; Juli Bocanegra Garzón, la hija de la pareja, y su esposo, Geovanny Prieto, son colombianos y presenciaban uno de los eventos conmemorativos de este importante día para los norteamericanos y, fue allí que unos agentes del ICE los tomaron presos, sin tener orden de captura, según el testimonio.

Llevan presos más de dos semanas, mientras que los hijos de la pareja menor están sin ellos en EE. UU.

Hoy, la familia de colombianos permanece recluida en diferentes centros de detención. Jannette Garzón está en Eloy Federal Contract Facility; no es claro el centro de reclusión de Juli Bocanegra; Ricardo se reporta en Florence SPC y Geovanny en Desert View Facility, según la plataforma oficial del ICE.

Juli y Geovanny tienen dos hijos, de 6 y 13 años respectivamente, que hoy permanecen con un tío que también vive en suelo norteamericano. Esta es la mayor angustia de la familia: el día a día de los menores que, a causa de esta “detención injusta”, permanecen lejos de sus progenitores.

Juli y Geovanny con sus hijos. Foto: Suministradas a SEMANA

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“Los agentes no les dicen qué pasará con ellos y, de acuerdo con el proceso tradicional de estas capturas, permanecerían muchos meses presos”, aseguró la familiar en SEMANA.

Aseguran que los tratos y la comida que le suministran a los ciudadanos son totalmente indignos. La familia estaría siendo víctima de constantes agresiones verbales, según el testimonio de la familiar con este medio.

Es importante precisar que la familia estaba con unos amigos colombianos y, ante ello, los agentes migratorios también capturaron a la mujer que estaba haciendo presencia, María Fernanda Zuluaga, aun cuando ella tiene permiso de trabajo en Estados Unidos.

Piden ayuda a la embajada y la Cancillería

Hasta el momento, no les informan nada sobre su futuro, por lo que piden ayuda a la Cancillería y a la embajada colombiana, para que los dejen libres y les permitan volver a su país, así como ya lo tenían programado.

SEMANA evidenció que la familia tiene comprados los tiquetes con destino a Colombia, por lo que también piden ayuda a abogados y las autoridades.