Este martes, 26 de junio de 2026, se anunció la continuación de una huelga de hambre que protagonizan los inmigrantes en un centro de detención de Nueva Jersey. Se conoció una nueva denuncia este lunes que demuestra las condiciones “inhumanas” que viven los reclusos.

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La huelga inició el lunes 18 de mayo

Los inmigrantes del centro de detención Delaney Hall, de Nueva Jersey, están en huelga de hambre desde el pasado lunes 18 de mayo. Esta protesta fue motivada por denuncias de los presos que desde hace unos cuantos meses atrás advierten sobre la condición de la salubridad del centro reclusorio.

Estos extranjeros que permanecen detenidos en este centro de la agencia ICE (autoridad migratoria) alegan que las condiciones son inhumanas. Según sus denuncias, hay escasez alimentaria y los tratos son completamente inaceptables.

Protestas en Delaney Hall, Nueva Jersey. Foto: Corbis via Getty Images

Mikie Sherrill, la gobernadora del estado de Nueva Jersey, atendió la emergencia este lunes y decidió asistir a este centro de detención; sin embargo, los encargados le negaron el acceso a los mandatarios. Lo cual alertó a Sherrill, quien planteó “serios interrogantes” sobre qué intentan ocultar en el lugar los agentes migratorios.

No obstante, Sherrill aseguró que no se rendirá en esta lucha, por lo que continuará exigiendo el cierre de Delaney Hall. Además, la mandataria advirtió que se opondrá a cualquier expansión de otro centro de detención en su territorio.

Caos y disturbios

El caos está tanto afuera como adentro de las instalaciones del centro de detención. Aun con la oposición de los oficiales, los fotógrafos de cadenas internacionales lograron plasmar en imágenes la magnitud de estos complejos enfrentamientos.

Los fotógrafos lograron dejar evidencia del momento clave en que el ICE envió un vehículo blindado y agentes armados que solo hicieron que la tensión aumentara.

Enfrentamientos entre manifestantes y agentes en el Delaney Hall, Nueva Jersey. Foto: Getty Images

Esto, luego de que los civiles fueran derribados y dispararan balas de gas pimienta contra ellos. De acuerdo con los reportes de los periodistas y camarógrafos que permanecieron a las afueras del centro de reclusión, aunque no se reportaron muertos, sí hay una cantidad importante de heridos.

Videos en redes sociales muestran los enfrentamientos entre los agentes del ICE y los manifestantes. Algunos de los oficiales cubren sus rostros y no permiten acercarse a fotógrafos ni ciudadanos civiles; mientras que, evidentemente, hacen uso de su fuerza.

Inclusive, muchos de los agentes arrastran por el suelo a algunos de los manifestantes, dejándolos gravemente heridos, lo cual no solamente alarma a los inmigrantes, sino a la comunidad internacional.

Este lunes, uno de los detenidos pudo comunicarse con sus familiares y denunció que la última vez que le dieron de comer, le ofrecieron gusanos vivos. Además, reveló que a varios de los reclusos se les ha negado la atención médica.