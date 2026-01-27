Jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales: “La paciencia de este tribunal se ha acabado”

La tensión al interior de Estados Unidos sigue en aumento por las acciones perpetradas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en las que han resultado dos personas fallecidas.

Patrick Schiltz, quien funge como juez federal principal de Minnesota, ordenó que el director del ICE comparezca ante la justicia, debido a que la agencia, en múltiples ocasiones, no ha cumplido órdenes judiciales relacionadas con detenciones efectuadas en materia migratoria en la ciudad de Minneapolis.

El juez asevera que “la paciencia de este tribunal se ha acabado”, siendo esto muestra del malestar que el desacato de órdenes judiciales ha generado.

El director del ICE es Todd Lyons, quien, según información oficial, ya se había desempeñado anteriormente como director ejecutivo asociado interino de Operaciones de Aplicación y Expulsión de ICE (ERO).

ICE no ha acatado órdenes judiciales.

De acuerdo con lo difundido en la página oficial del ICE, el ERO “gestiona todos los aspectos del proceso de aplicación de leyes migratorias/control migratorio, incluyendo identificación y arresto, transporte doméstico, detención, gestión de fianzas y libertad supervisada (incluyendo alternativas a la detención). Además, ERO remueve a extranjeros ordenados a ser removidos de Estados Unidos a más de 150 países alrededor del mundo”.

La decisión del juez corresponde a una medida extraordinaria para que se responda por el incumplimiento de órdenes judiciales; en ocasiones, se afirma que el ICE ha obstaculizado que diferentes detenidos asistan a audiencias con el fin de pedir libertad bajo fianza, lo que ha entorpecido distintos procesos.

El ICE ha sido objeto de críticas, pues recientemente se han visto escenas que causan conmoción en todo el territorio nacional.

Renee Nicole Good fue abatida a quemarropa por un agente del ICE; esta situación le provocó la muerte y fue causal de que personas decidieran manifestarse en contra de las acciones violentas perpetradas por los oficiales.

El presidente Donald Trump, recién se dio a conocer la noticia de la muerte de Good, dijo que ella “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”. Pero tiempo después dijo: “Me sentí horrible cuando me dijeron que la joven había sufrido la tragedia”.

Alex Pritti fue también víctima fatal de agentes del ICE que dispararon contra su cuerpo.

El Gobierno de Estados Unidos, a la cabeza del republicano Donald Trump, se ha caracterizado por promover fuertes políticas migratorias como parte importante de su agenda para el territorio norteamericano.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha afirmado que algunos agentes federales saldrán de la ciudad; Donald Trump dijo que no quería más gente “herida o muerta”.