El Consulado General de Colombia en Miami informó que el puesto de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales cambiará de ubicación debido a razones de seguridad, movilidad y manejo de multitudes.

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La decisión fue comunicada mediante una carta enviada por el Departamento de Policía de Coral Gables al Consulado General de Colombia en Miami y posteriormente difundida por las autoridades en redes sociales.

“La Ciudad de Coral Gables no puede aprobar el permiso especial requerido para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas”, señala el documento. La comunicación agrega que los comicios no podrán celebrarse en las instalaciones del Consulado ubicadas en esa ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, el Consulado confirmó el cambio de sede y explicó que las autoridades locales evaluaron distintos factores antes de tomar la decisión.

“Tras evaluar las condiciones de seguridad pública, movilidad, manejo de multitudes y acceso para emergencias observadas durante la primera vuelta presidencial, no autorizó la realización de la segunda vuelta”, indicó la representación diplomática.

El Consulado también detalló que las autoridades identificaron varios inconvenientes durante la jornada electoral celebrada en mayo.

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“Entre las razones expuestas se encuentran las extensas filas y concentraciones de votantes registradas durante la primera vuelta”, señaló la publicación. Asimismo, mencionó “los impactos sobre el tránsito y la seguridad peatonal”, además de los operativos especiales desplegados por eventos de alta asistencia vinculados con la Copa Mundial de la FIFA.

Ante este escenario, las autoridades seleccionaron el Watsco Center de la Universidad de Miami como nueva sede de votación al considerar que cuenta con las condiciones necesarias para recibir a miles de ciudadanos durante la jornada electoral.

En la comunicación enviada al Consulado, la Policía de Coral Gables destacó que el recinto dispone de “instalaciones adecuadas, estacionamiento, infraestructura de seguridad y capacidad logística” para albergar un evento de esta magnitud de manera segura y ordenada.

Las autoridades insistieron en que la decisión no responde a motivos políticos, sino exclusivamente a criterios de seguridad y organización.

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Según la carta, la medida fue adoptada “basándose exclusivamente en consideraciones de seguridad pública, la protección de los votantes y asistentes, y el mantenimiento del orden público”.

Cabe recordar que Miami, junto con Barcelona, fue una de las ciudades que registró una mayor participación de votantes colombianos durante la primera vuelta presidencial. Las votaciones en el exterior para la segunda vuelta se realizarán entre el 15 y el 21 de junio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.