Donald Trump ordena duro cambio en visas para ingresar a Estados Unidos: estos son los detalles

El presidente Donald Trump decidió restringir el tiempo de estadía legal para periodistas y estudiantes en Estados Unidos, un paso más en el endurecimiento de la política migratoria, según un documento administrativo publicado el jueves, 16 de julio.

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La medida, que puede entrar en vigor a partir de septiembre, establece que las visas para estudiantes extranjeros no excederán los cuatro años.

Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales, salvo en el caso de los periodistas chinos, que solamente podrán permanecer por 90 días.

Las solicitudes de visa americana pueden ser rechazadas debido a un aspecto específico que los oficiales consulares consideran crucial. Foto: Getty Images

La nueva norma final del Departamento de Seguridad Nacional establece un período de tiempo fijo para las visas F para estudiantes internacionales, las visas J que permiten a los visitantes en programas de intercambio cultural trabajar en los EE. UU. y las visas I para miembros de los medios de comunicación.

Estas visas están disponibles actualmente por la duración del programa o del empleo en los EE. UU., según un artículo publicado por Reuters.

Este cambio, estipulado en una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional, se sitúa entre las transformaciones más significativas en materia de inmigración estudiantil en una generación.

Actualmente, estos visados ​​permiten estancias durante toda la duración de un programa o un empleo en Estados Unidos.

Según la nueva normativa, la duración máxima de los visados ​​de estudiante y de intercambio será de cuatro años. Los titulares de visa conservarán la opción de solicitar prórrogas.

Las estadías para estas visas cambiarán por orden de la administración Trump. Foto: Getty Images

La administración ha intensificado su control sobre la inmigración legal, incluyendo la revocación de visas de estudiante y tarjetas de residencia permanente (green cards) basándose en opiniones ideológicas, y la privación de estatus legal a cientos de miles de migrantes.

El departamento justificó los cambios alegando un “aumento drástico” en estas categorías de visados.

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Según los datos, en 2024 se registraron más de 1,8 millones de admisiones con visado de estudiante, lo que supone un aumento del 11% con respecto al año anterior.

Además, Estados Unidos expidió visas a más de 500.000 visitantes de intercambio y 37.300 miembros de los medios de comunicación durante el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023.

Las regulaciones prohíben a los estudiantes de posgrado cambiar sus “objetivos educativos” en cualquier momento o transferirse a otra institución sin autorización.

Los controles migratorios en Estados Unidos son más estrictos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia Foto: Getty Images

Además, reducen a la mitad el tiempo que los estudiantes deben permanecer fuera de Estados Unidos después de completar sus estudios o formación, de 60 a 30 días, según Reuters.

“La mayoría de los estadounidenses comprenden el valor de dar la bienvenida a los estudiantes internacionales y eliminar la burocracia innecesaria”, dijo Doug Rand, exfuncionario del DHS. “Esta norma haría lo contrario”.