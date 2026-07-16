El presidente saliente, Gustavo Petro, respondió a José Manuel Restrepo por advertir en EE. UU. que “recibió el país de la miseria”

El próximo 7 de agosto, el mandatario electo Abelardo De La Espriella se posesionará, reemplazando al presidente saliente, Gustavo Petro. Fecha que marcará el inicio de un nuevo Gobierno para los cuatro años siguientes.

Sin embargo, previo a esa ceremonia, el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella ha venido adelantando una agenda de trabajo en Estados Unidos, en donde varios de los ministros designados han sostenido reuniones con autoridades de la administración del presidente Donald Trump.

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Fue el caso del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien el miércoles de esta semana sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Encuentro en el que se definió el compromiso entre ambas naciones de fortalecer las relaciones diplomáticas, de comercio y seguridad.

Incluso, a través de su cuenta personal de X, Restrepo expresó que con la llegada al poder de Abelardo De La Espriella se deja atrás “la patria miseria”.

“Colombia cuenta con grandes aliados en ambos partidos del Congreso de los Estados Unidos. En Washington sostuvimos reuniones con congresistas republicanos y demócratas que han acompañado históricamente a nuestro país. Compartimos la visión del presidente electo Abelardo De La Espriella sobre una Colombia más segura, con más inversión, más empleo y mayores oportunidades para nuestra gente. Con relaciones fuertes con el Congreso de los Estados Unidos, dejamos atrás la Patria Miseria y empezamos a construir la Patria Milagro”, puntualizó José Manuel Restrepo.

Mensaje que no pasó desapercibido por el presidente saliente, Gustavo Petro, quien desde su tribuna favorita, su cuenta personal de X, reaccionó: “Este es el nuevo gabinete 7; el país se ha devuelto al pasado. El señor Restrepo dice en EE. UU. que recibió el país de la miseria y va para el país milagro. Y la realidad es que yo recibí del señor Restrepo el país con el 40 % del total de la población en la pobreza y ahora lo entrego un país con un 25 % de la población en la pobreza”.

Mensaje en X del presidente saliente Gustavo Petro. Foto: Mensaje en X del presidente saliente Gustavo Petro.

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Finalmente, el equipo de trabajo del mandatario electo Abelardo De La Espriella continúa trabajando de cara a la posesión del próximo 7 de agosto, con el objetivo de materializar un paquete de medidas para darle respuesta a las necesidades del país.