Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella pide intervención urgente de la Procuraduría en procesos de la UNP

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, presentar una solicitud formal ante el procurador general, Gregorio Eljach, para que el Ministerio Público ejerza vigilancia preventiva sobre varios procesos que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que comprometen la seguridad del próximo Gobierno y el manejo de recursos públicos.

A partir del 7 de agosto, por orden de Abelardo De La Espriella, se retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por el genocidio en Gaza

Abelardo De La Espriella y Gregorio Eljach. Foto: Equipo de prensa de Abelardo De La Espriella.

La principal preocupación del Gobierno entrante se concentra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, con un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos, destinado a contratar el servicio de escoltas para las zonas de protección del presidente de la República y de los integrantes del nuevo gabinete ministerial.

Según el comunicado, la adjudicación del contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, lo que impediría a la administración que asumirá el próximo 7 de agosto revisar los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes estarán encargados de la seguridad del jefe de Estado y sus ministros.

Alertan a Abelardo De La Espriella de 30 escándalos de supuesta corrupción en el Gobierno Petro

El Gobierno de Abelardo De La Espriella le solicitó a la UNP suspender el acuerdo que ordena nuevos nombramientos en la entidad. Foto: 1. Colprensa / 2. A.P.I.

Por esa razón, solicitó que la Procuraduría evalúe la conveniencia de recomendar o pedir la suspensión preventiva del proceso mientras el nuevo Ejecutivo analiza la contratación.

La petición también incluye vigilancia preventiva sobre el proceso mediante el cual la UNP prevé proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad, pese a que cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.

Iván Cepeda, quien no reconoce la legitimidad de Abelardo De La Espriella, envió a una persona a recoger su credencial de congresista

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, hizo petición a la Unidad Nacional de Protección. Foto: Semana/Colprensa

Adicionalmente, el presidente electo pidió revisar el proceso contractual para la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios de nueve departamentos, con el fin de verificar aspectos relacionados con la planeación, las especificaciones técnicas, el cumplimiento de normas de seguridad y la pluralidad de oferentes.

Finalmente, solicitó vigilancia sobre seis procesos de contratación iniciados en julio para la compra de bienes dirigidos a medidas colectivas de protección para resguardos indígenas.

Sindicato de la UNP denuncia posible contratación de escoltas sin experiencia. Foto: SEMANA, foto de referencia

El Gobierno electo considera necesario establecer si las contrataciones estaban debidamente sustentadas o si podían consolidarse en un solo proceso para garantizar mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.