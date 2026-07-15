Alertan a Abelardo De La Espriella de 30 escándalos de supuesta corrupción en el Gobierno Petro

Un grupo de congresistas de oposición le remitió al equipo de empalme de Abelardo De La Espriella, encabezado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, un documento que recoge más de 30 hechos de presunta corrupción durante la administración de Gustavo Petro.

El archivo fue construido con base en la información obtenida mediante debates de control político, derechos de petición y respuestas oficiales de entidades públicas. Hay posibles irregularidades administrativas, contractuales y de gestión en diferentes sectores del Estado.

Denuncian presuntas irregularidades en un multimillonario contrato en los proyectos para la paz

Los hallazgos fueron realizados por los representantes Carolina Arbeláez, Julio César Triana y Jorge Méndez, de Cambio Radical, junto a Andrés Forero, Hernán Darío Cadavid, Juan Fernando Espinal y Christian Garcés, del partido Centro Democrático.

“Hemos radicado un informe a la comisión de empalme anticorrupción encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro designado, Rodrigo Lara. Este informe recopila más de 30 denuncias que hemos hecho los representantes a la Cámara durante estos cuatro años”, dijo Arbeláez.

Casa de Nariño. Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Escándalos identificados

Presuntas irregularidades en la contratación con organizaciones indígenas por cerca de $ 1,9 billones.

Posibles anomalías en la asignación de esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Inconsistencias en el Ministerio de Defensa relacionadas con el pago de condenas judiciales, indemnizaciones, mantenimiento de aeronaves y contratación de los helicópteros MI-17.

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Irregularidades en la contratación de proyectos para la transición energética por más de $ 400.000 millones.

Apertura de nuevos consulados sin estudios técnicos suficientes, generando cargas fiscales adicionales al Estado.

Crisis financiera del sistema de salud, la baja ejecución de recursos y las afectaciones en la prestación del servicio a millones de usuarios.

Diferencias entre las metas anunciadas de reforma agraria, déficit en la entrega y adjudicación de predios en áreas protegidas por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

Retiros de más de 30 mil miembros de las diferentes Fuerzas Militares.

Pago de sanciones moratorias de cesantías en el Fomag por más de $ 217.000 millones.

Deficiencias en las convocatorias del Sistema General de Regalías para Ciencia y Tecnología con las que se habrían dejado de ejecutar cerca de $ 2 billones.

Los congresistas pidieron que estos casos sean evaluados con lupa por parte del comité de empalme de la administración entrante para que confirme los hallazgos y remita los datos a los órganos de control, aunque varios de ellos ya reposan en expedientes de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.