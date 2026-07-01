Esta es la orden que dará Abelardo De La Espriella si “alguien cercano” resulta inmiscuido en actos de corrupción en su gobierno

Se siguen conociendo detalles del discurso que dio el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el evento de empalme de su gobierno con la administración saliente de Gustavo Petro, cuyo proceso, de acuerdo, irá de la mano con una auditoría forense.

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Este trámite, según el mandatario electo, será crucial para identificar el grado de “desfalco” en el que deja el gobierno de Gustavo Petro las finanzas del país y lograr detectar el estado real de los ministerios.

No obstante, y volviendo sobre el evento que se desarrolló esta semana, Abelardo De La Espriella reveló la postura que asumirá si una persona cercana en su gobierno incurre en actos de corrupción.

“No voy a aceptar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Seré el primer defensor de los recursos públicos. Y cualquiera que esté inmiscuido en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley y va a saber lo duro que muerde el tigre”, expresó el presidente electo.

Y añadió: “No solamente es deshonesto quien roba, sino también quien permite que otro robe. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar los focos de corrupción”.

“Todos esos focos de corrupción tienen que ser denunciados sin miedo, sin ambages, con determinación y patriotismo. Vamos a denunciarlos, caiga quien caiga. Aquí nadie tiene corona. Aquí vinimos a trabajar por el pueblo y a defender los recursos del pueblo colombiano”, dijo.

Además, en otro de los apartes de su discurso, afirmó en el auditorio: “Pudimos hacer eso con todo en contra, en medio de una adversidad tan grande; ahora que vamos a ser gobierno, tenemos que hacer el mejor gobierno de la historia de Colombia. No acepto medias tintas; aquí vamos a dejar la piel, el alma, la sangre, para reconstruir a nuestra parte y llevarla a ese lugar de grandeza que hemos propuesto José Manuel y yo, que es la patria milagro”.

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“Y ahí, en esa planeación, es donde está la visión que queremos implementar para hacer de este gobierno un mejor gobierno de la historia de Colombia. Y quiero decírselo claramente: tenemos que hacerlo, no tenemos excusas porque ya hicimos lo complicado, ya hicimos lo más difícil, derrotamos al régimen con todo en contra, con todo el dinero del mundo, con el narcoterrorismo presionando a los ciudadanos en las distintas regiones de la patria”, puntualizó el presidente electo De La Espriella.