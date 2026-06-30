Abelardo De La Espriella dio las primeras instrucciones para el empalme con el Gobierno Petro: “No acepto medias tintas”

Este martes 30 de junio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, entregó una declaración durante el inicio del proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro.

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Durante su intervención, De La Espriella impartió las primeras instrucciones para el empalme, en medio de las tensiones que ha generado el proceso con el Gobierno de Petro.

“Pudimos hacer eso con todo en contra, en medio de una adversidad tan grande; ahora que vamos a ser gobierno, tenemos que hacer el mejor gobierno de la historia de Colombia. No acepto medias tintas; aquí vamos a dejar la piel, el alma, la sangre, para reconstruir a nuestra patria y llevarla a ese lugar de grandeza que hemos propuesto José Manuel y yo, que es la Patria Milagro”, expresó.

Asimismo, insistió: “Encontramos un país destruido y solamente la planeación puede resolver esos problemas. Nos lo decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado en esta, mi alma mater: la única manera de salir del subdesarrollo es la planeación. Y este empalme se viene planeando hace 6, 7 meses, querido vicepresidente”.

Sumado a ello, en la intervención que realizó el mandatario electo, insistió en llevar su Gobierno a “ser el mejor de la historia”.

“Y ahí, en esa planeación, es donde está la visión que queremos implementar para hacer de este Gobierno el mejor gobierno de la historia de Colombia. Y quiero decírselo claramente: tenemos que hacerlo. No tenemos excusas, porque ya hicimos lo complicado, ya hicimos lo más difícil. Derrotamos al régimen con todo en contra, con todo el dinero del mundo, con el narcoterrorismo presionando a los ciudadanos en las distintas regiones de la patria”, subrayó De La Espriella.

También detalló las dificultades que, según dijo, enfrentó su campaña para alcanzar la victoria en las urnas durante la segunda vuelta presidencial: “Con la pauta oficial, con los contratos, con el presidente de la república y todos sus ministros interviniendo de manera ilegal en política, con los medios tradicionales en contra que jugaron a siete bandas con nosotros, con muchos empresarios también que jugaron a diez bandas, con gran parte de ese régimen, de ese establecimiento que no quería que la Patria Milagro fuera una realidad”.

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El presidente electo puntualizó: “Llegamos aquí con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano, sin compromisos políticos de ninguna clase, sin presiones, sin otra obligación más que honrar la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano, que es el que nos tiene aquí, y también, por supuesto, el apoyo de Dios. De otra manera habría sido imposible. Por eso podemos convocar gente como ustedes. A ustedes no los han recomendado los políticos, a ustedes no los han mandado aquí los partidos tradicionales, ustedes están aquí por sus capacidades”.