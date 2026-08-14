Preparan ley sismorresistente para presentarla al Congreso; esta es la propuesta de reconstrucción de vivienda

Aunque Colombia cuenta con una robusta normativa en materia de sismos, el terremoto del 10 de agosto volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar si las medidas se están aplicando correctamente.

Por esa razón, se conoció que se está trabajando en una propuesta que llegaría al Congreso de la República con la finalidad de que las diferentes bancadas la impulsen.

Se trata de una actualización de la legislación vigente y que se aplica en la construcción de viviendas en todo el territorio nacional y que serviría para la reconstrucción que se deberá hacer en algunas regiones.

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Martha Isabel Serrano, gerente del grupo consultor Gestores de Vivienda, explicó en el Congreso que la propuesta que se está trabajando es la de flexibilizar los subsidios de vivienda a las familias damnificadas.

“De las circunstancias trágicas podemos sacar un hecho histórico para flexibilizar la asignación del subsidio en nuestro territorio nacional para estas familias, pero además hacer modificaciones al sistema constructivo convencional que tenemos aprobado en nuestra política pública de vivienda, permitiendo incorporar un sistema de construcción industrializada, que nos permita en un corto tiempo y atendiendo la normativa de sismo-resistencia, lograr edificar estos hogares para que las personas puedan estar en una vivienda tranquila, segura y confortable”, dijo.

Así mismo explicó que los ciudadanos deben tener siempre conocimiento de las actuaciones que se pueden adelantar después de una tragedia como la que se presentó recientemente.

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“Proponemos un sistema de edificación industrializado, que cumpla normas de sismo resistencia, pero que nos permita en un tiempo más corto atender la situación que tenemos en nuestro país”, reiteró.

Martha Isabel Serrano, gerente del grupo consultor Gestores de Vivienda. Foto: Prensa Martha Serrano

Por esa razón, la propuesta será socializada a los partidos políticos con la finalidad de presentarla formalmente y que alguno de ellos tome las banderas legislativas.

“En la norma será fundamental a ubicación del uso de suelo y de gestión predial por parte de los alcaldes y entidades territoriales de estos cuatro departamentos, para habilitar de manera exprés el suelo que nos permita construir, a través de un sistema industrializado, vivienda de manera exprés para resolver los problemas de esta familias”, indicó.

En 2010 se expidió la Norma Sismo Resistente NSR-10, que establece los estándares mínimos que deben cumplir los constructores para evitar que colapsen las edificaciones, teniendo en cuenta que Colombia se encuentra en una zona geológica de alta intensidad.

Aunque se está aplicando actualmente, esta iniciativa aplicaría nuevas medidas que podrían evitar daños en las estructuras.