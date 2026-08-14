Paloma Valencia manifestó su felicidad ante la posibilidad de que Gustavo Petro permanezca fuera del país durante un año, luego de que el Senado autorizara su salida con 73 votos a favor y 11 en contra.

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En entrevista con Gustavo Gómez, de Caracol Radio, Valencia calificó como positiva la eventual ausencia de Petro y sostuvo que esta situación podría facilitar la gestión del Gobierno. La dirigente también consideró que la oposición perdería a una de sus principales figuras políticas.

#PAIS | Paloma Valencia (@PalomaValenciaL), en entrevista con Gustavo Gómez de Caracol Radio, se declaró “contentísima” ante la posibilidad de que Gustavo Petro salga del país durante este año, pues, según la dirigente del Centro Democrático, su ausencia facilitaría la gestión… pic.twitter.com/MZSQp1IsqX — Tendencia Política (@politendencia) August 14, 2026

“Yo estoy contentísima de que el señor se quiera ir, que no quiera organizar la primera línea, que la oposición quede aquí descabezada”, afirmó Valencia durante la entrevista.

Valencia agregó que, desde la perspectiva de quien llegue a la Presidencia, la salida de Petro representaría una circunstancia favorable para desarrollar su administración.

“Si yo fuera presidente, lo que más me gustaría es que Petro se fuera”, señaló.

Valencia también hizo referencia al expresidente Iván Duque y a la oposición que enfrentó durante su Gobierno, al plantear que una eventual salida de Petro podría ser vista de manera favorable por quien estuvo en esa posición.

“Estoy segura de que si le preguntáramos al presidente Iván Duque, que le tocó vivir a Petro de cabeza a la oposición, si preferiría que Petro se vaya, él también diría que se vaya. Chao, Petro”, expresó.

Durante la conversación también fue consultada sobre los procesos que continúan contra Petro y si su permanencia en Colombia sería necesaria para que estos avancen. Valencia sostuvo que los procedimientos pueden continuar independientemente de la presencia física del mandatario en el país.

“¿Y los procesos siguen? ¿Acaso es que uno tiene que estar para que los procesos sigan?”, cuestionó la congresista.

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Más allá de la salida de Petro, Valencia centró parte de su respuesta en el próximo Gobierno y en las condiciones que, según ella, deberían existir para que pueda desarrollar su agenda.

“Lo que sí es importante es que Colombia tenga la oportunidad de que el presidente De La Espriella gobierne, gobierne sin obstrucciones”, afirmó.

La declaración se produjo después de la decisión del Senado sobre el permiso solicitado para que Petro pueda permanecer fuera del país durante un año.