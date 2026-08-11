La ultraderecha alemana pone a la cultura en la mira

En las próximas elecciones regionales que se celebrarán el 6 de septiembre, las encuestas apuntan a que el partido Alternativa para Alemania (AfD) podría conseguir la mayoría absoluta en el estado de Sajonia-Anhalt, en el este alemán.

Teniendo en cuenta el programa de política cultural de la ultraderecha, los museos, teatros e instituciones culturales de la región afirman que la libertad artística es uno de los objetivos de este partido.

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El AfD ha anunciado que los artistas y las instituciones tendrían que firmar una declaración en la que se comprometan a “no menospreciar a Alemania ni a su cultura” si quieren recibir financiación estatal. Muchas de estas organizaciones y personas dependen en gran medida de estas ayudas.

La interpretación que hace AfD de la falta de respeto hacia la cultura alemana también incluye, de forma ambigua, lo que el partido denomina “arte antialemán”.

“En nuestro programa de gobierno declaramos que ya no tenemos intención de gastar fondos públicos en promover el arte antialemán”, afirmó Hans-Thomas Tillschneider, portavoz de política cultural del grupo parlamentario de AfD en el Parlamento regional, en un discurso pronunciado en el parlamento de Sajonia-Anhalt a finales de junio.

Cuando otros diputados le pidieron que especificara qué significaba eso exactamente, Tillschneider respondió: “El arte antialemán es el arte alemán que no quiere ser alemán”. Puso como ejemplo una producción operística que había visto hace unos años; la obra de un compositor clásico alemán se reinterpretaba desde una perspectiva “feminista deconstructivista” que no le gustó y que, según él, encaja en lo que considera “arte antialemán”.

“Esta aversión antialemana sigue considerándose de rigor en gran parte del mundo del teatro”, dijo. “Ya no vamos a apoyar esta actitud, lo quiero dejar muy en claro”.

La Bauhaus, en el punto de mira, igual que en los años 30

La Bauhaus, la emblemática escuela alemana de arquitectura, arte y diseño fundada en 1919, se vio obligada a cerrar bajo el régimen nazi, que consideraba que sus ideas vanguardistas y su actitud abierta eran “antialemanas”. Aun así, la Bauhaus acabó convirtiéndose en uno de los movimientos de diseño más importantes del siglo XX; su influencia sigue notándose en todo el mundo.

Hoy en día, el AfD vuelve a considerar que la Bauhaus es demasiado modernista y globalista para la “política cultural patriótica” que el partido tiene en mente.

“Las críticas de AfD a la Bauhaus retoman las de hace 100 años; su redacción es similar”, explicó a DW Barbara Steiner, directora de la Fundación Bauhaus.

La Bauhaus, contada a través de seis de sus principales figuras

El programa de AfD de Sajonia-Anhalt describe a la Bauhaus como “una escuela de arquitectura controvertida” y critica al actual Gobierno regional por dar demasiado protagonismo a este lugar emblemático en su campaña de imagen actual, titulada “Moderndenken” (pensar moderno).

El partido AfD pretende adoptar, en su lugar, una campaña llamada “Deutschdenken” (pensar de forma alemana), que restaría importancia al papel de la Bauhaus y, en cambio, “destacaría las importantes contribuciones del Estado al desarrollo de la nación alemana, desde Enrique I y Otón I hasta Lutero, Bismarck y Nietzsche”, dijo Steiner.

Hans-Thomas Tillschneider es el portavoz de política cultural de la AfD en Sajonia-Anhalt. Foto: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Un lenguaje cargado de connotaciones históricas

El partido Alternativa para Alemania rechaza rotundamente las comparaciones con el partido nazi y con Adolf Hitler, y a menudo las desestima por considerarlas una “trivialización” de los crímenes nazis.

Sin embargo, en su programa de política cultural, este partido de ultraderecha recurre con frecuencia al lenguaje que usaba la propaganda de Hitler, resta importancia a las atrocidades de la época nazi, cuestiona la cultura del recuerdo de Alemania y utiliza un lenguaje cargado de connotaciones históricas.

El eslogan propuesto, “deutschdenken”, es un ejemplo de ello: “Hace referencia a un discurso que Adolf Hitler pronunció en 1938, en el discurso de Reichenberg, señaló Steiner.

La cultura necesita el apoyo del Estado para prosperar

La Bauhaus no es la única organización cultural que se siente amenazada en Sajonia-Anhalt: “Como profesionales de la cultura, impulsores culturales y artistas, podemos decir que ahora tenemos miedo de verdad, porque lo que se está promoviendo allí es, de hecho, la idea de que el arte y la cultura deben ser ‘alemanes’”, declaró a DW Annegret Laabs, directora del Museo de Arte de Magdeburgo.

Laabs es portavoz de la iniciativa Kultur ist Vielfalt und Heimat, que se podría traducir como “La cultura es diversidad y hogar”. La iniciativa reúne a un amplio abanico de instituciones culturales y artistas de la región; en un comunicado conjunto advierten de que los planes del AfD podrían tener consecuencias de gran alcance para la libertad artística, la memoria histórica y la vida cultural pública en Alemania.

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“Todos sabemos que lo que hacemos -desde teatros hasta museos y bibliotecas- se paga con el dinero de los contribuyentes. De lo contrario, no existiría”, dijo Laabs.

Restringir la financiación basándose en una definición arbitraria de lo que constituye el arte “alemán” equivale básicamente a la desaparición de la cultura, explica Laabs: “Si miramos el panorama general, vemos que la cultura y el arte han sido libres durante siglos y no han conocido fronteras, ni siquiera las nacionales. Donde hay fronteras nacionales, ya no hay arte ni cultura dignos de ese nombre”.

*Información de Elizabeth Grenier.