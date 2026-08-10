Después de más de tres décadas marcando la historia del hip-hop, Cypress Hill abrió este 2026 un nuevo capítulo en su trayectoria con el lanzamiento de Dios Bendiga, su primer álbum de estudio completamente en español y el primero en más de cuatro años. Disponible ya en plataformas, el trabajo discográfico representa un homenaje a sus raíces latinas y una declaración artística que reafirma el legado de una de las agrupaciones más influyentes de una música que nació en la calle Cypress, en la ciudad más poblada de California.

“¿Nuestro legado? No guardarnos nada”, Sen Dog de Cypress Hill en Arcadia

Como punta de lanza de este lanzamiento, la banda presentó el video oficial de “Estamos Listos”, uno de los temas centrales del álbum. La canción refleja el espíritu de Dios Bendiga: un mensaje de fortaleza, identidad, resistencia y unión que conecta con distintas generaciones de seguidores alrededor del mundo. Arcadia aquí lo comparte con ustedes.

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En sus doce pistas, el álbum reúne colaboraciones con algunos de los nombres más destacados del rap en español, entre ellos Alemán, Trueno, Mellow Man Ace, Poe Leos, Sick Jacken, La Santa Grifa y Guapo, reafirmando el puente que Cypress Hill ha construido entre el hip hop estadounidense y la escena latinoamericana.

La crítica internacional ya ha destacado este nuevo trabajo discográfico. Medios como Rolling Stone en Español, Billboard, NPR, GQ México & Latinoamérica, Billboard Argentina y Remezcla han reconocido Dios Bendiga como un proyecto que honra la historia de la agrupación mientras abre un nuevo camino para la música en español.

Para Arcadia, si bien no siempre les fluyen tanto las letras en español, una lengua que tienen en la sangre pero les es nativa, la exploración musical es amplia y generosa en los homenajes que despliega, y sí hay varios momentos en los que B-Real la rompe en el micrófono junto con sus colaboradores (en “No Tengo Miedo”, por ejemplo). Además, los Cypress no temen, nunca han temido, y esta es una muestra más de que mezclan su vulnerabilidad y su experimentación. A esta última no le huyen, la abrazan.

Y si emociona todo este presente es porque el lanzamiento del álbum coincidió con el anuncio oficial de Dios Bendiga: Once Upon A Time In South America Tour, la gira con la que Cypress Hill recorrerá cinco países del continente y tendrá su punto de partida en Bogotá, Colombia, el próximo 5 de noviembre. Este esperado regreso nos hace revivir dos de las visitas más recientes a Bogotá de los Cypress Hill: una en el Festival Cordillera y otra en el mismo Movistar a que regresa, una genial noche de 2025 de la cual tuvimos la fortuna de escribir.

Postales de Cypress Hill el pasado 6 de febrero de 2025. Aquí, Sen Dog flashando su icónico look. Foto: Santiago García / @electro_dynamique

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Postales de Cypress Hill el pasado 6 de febrero de 2025. B-Real, como siempre, abogando desde sus letras y acciones por 'prenderlo'. Foto: Santiago García / @electro_dynamique

Antes de este recorrido, la agrupación reafirmó su vigencia con presentaciones en algunos de los festivales más importantes de la región, entre ellos Vive Latino, Lollapalooza Brasil y Tecate Pa’l Norte, donde volvió a demostrar por qué continúa siendo una referencia indiscutible del género a nivel mundial.

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Este nuevo concierto en Bogotá será una oportunidad para que el público colombiano escuche por primera vez en vivo las canciones de Dios Bendiga, además de revivir clásicos que han convertido a Cypress Hill en una de las agrupaciones más influyentes de la historia del hip hop. Una noche que marcará el inicio de una gira que celebra su legado, sus raíces y una nueva etapa en su carrera.

Hace meses, vía YouTube, la banda compartió un genial documental sobre su historia.

*Breakfast Live trae ‘Cypress Hill – Dios Bendiga: Once Upon A Time In South America Tour’ a Bogotá, el 5 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena. Boletas en TuBoleta.