Delirio recibe la máxima distinción de la Alcaldía de Cali: así celebró sus 20 años con la Medalla Premio a la Caleñidad

Dos décadas después de convertirse en uno de los proyectos culturales más representativos de Cali, la Fundación Delirio recibió uno de los mayores reconocimientos que entrega la ciudad. El alcalde Alejandro Eder Garcés confirió a la organización la Medalla Premio a la Caleñidad, en el grado de Gran Cruz, una distinción que reconoce su aporte a la promoción de la cultura popular, la consolidación de la salsa como emblema de la ciudad y la construcción de oportunidades para cientos de artistas.

La condecoración fue entregada durante una ceremonia realizada en la Plaza de Cayzedo, donde el mandatario hizo entrega del decreto oficial a las fundadoras Andrea Buenaventura Borrero, Eleonora Barberena Lozano, Liliana Ocampo Hernández y Ángela Gallo Lloreda. Ellas recibieron el reconocimiento en representación de un colectivo conformado por cerca de 400 personas que, desde 2006, ha convertido a Delirio en un referente artístico y turístico de alcance internacional.

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La Fundación Delirio fue reconocida por la Alcaldía de Cali con la Medalla Premio a la Caleñidad, en el grado de Gran Cruz. Foto: Ernesto Guzmán

La distinción llega en un año especialmente significativo para la organización, que celebra su vigésimo aniversario con una programación especial y nuevos montajes que buscan rendir homenaje al camino recorrido.

Más allá del espectáculo, la Alcaldía destacó el impacto que Delirio ha tenido en la reivindicación de la cultura caleña y en la profesionalización del trabajo artístico. Durante estos veinte años, la fundación ha impulsado una propuesta escénica que integra salsa, música en vivo y artes circenses para narrar la identidad de una ciudad reconocida mundialmente por su relación con el baile.

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El alcalde Alejandro Eder Garcés confirió a Delirio la Medalla Premio a la Caleñidad, en el grado de Gran Cruz. Foto: Delirio

“Delirio no nació únicamente para deleitar al público como espectáculo, sino también para abrir camino y dignificar el oficio de los artistas, demostrando que el talento puede convertirse en un proyecto de vida y que el arte también construye ciudad, identidad y futuro”, afirmó Andrea Buenaventura, socia fundadora de Delirio.

Ese propósito se ha reflejado en cifras que dan cuenta de su crecimiento. En dos décadas, la organización ha desarrollado 19 grandes montajes, ha cautivado a más de 750.000 espectadores y ha llevado el nombre de Cali a más de 21 países, consolidándose como uno de los principales embajadores culturales de Colombia.

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Un proyecto que transformó la salsa en patrimonio vivo

El alcalde Alejandro Eder Garcés confirió a Delirio la Medalla Premio a la Caleñidad, en el grado de Gran Cruz. Foto: Delirio

Aunque Delirio es reconocido por su espectáculo mensual, su impacto trasciende el escenario. La fundación ha construido un ecosistema que combina creación artística, turismo cultural, formación y proyectos sociales, convirtiéndose en un actor clave dentro del desarrollo cultural de Cali.

Su sede permanente, la Carpa Delirio, se ha consolidado como un espacio donde confluyen bailarines, músicos y artistas circenses, mientras iniciativas como Paso Firme han permitido formar nuevas generaciones de talentos y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes vinculados al mundo de la danza.

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El alcalde Alejandro Eder Garcés confirió a Delirio la Medalla Premio a la Caleñidad, en el grado de Gran Cruz. Foto: Delirio

Para Liliana Ocampo, una de las fundadoras, el reconocimiento recibido también valida ese trabajo silencioso que ocurre detrás de cada función. “Delirio también es un ecosistema cultural que impulsa la creación artística, fortalece el turismo cultural, promueve la innovación y construye espacios donde el arte transforma vidas, a través de iniciativas como la Carpa Delirio, el Paseo de la Aurora y los proyectos sociales y de formación de Paso Firme”, señaló.

Ese modelo ha contribuido a fortalecer la imagen de Cali como una ciudad cuyo lenguaje común es la salsa, al tiempo que ha dinamizado sectores relacionados con el turismo, la economía creativa y las industrias culturales.

El alcalde Alejandro Eder Garcés confirió a Delirio la Medalla Premio a la Caleñidad, en el grado de Gran Cruz. Foto: Delirio

Una celebración que continúa durante 2026

La medalla coincide con una temporada especial diseñada para conmemorar los 20 años de la fundación. Actualmente, el espectáculo presenta un segmento inédito denominado “Delirio, edición especial 20 años, Somos Colombia”, concebido como un homenaje a la historia del proyecto y a las expresiones culturales que han acompañado su evolución.

Esta edición permanecerá en cartelera hasta septiembre. Posteriormente, en octubre, la organización estrenará una nueva producción cuyos detalles aún no han sido revelados y que hace parte de la celebración del aniversario.

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El alcalde Alejandro Eder Garcés confirió a Delirio la Medalla Premio a la Caleñidad, en el grado de Gran Cruz. Foto: Delirio

Eleonora Barberena aseguró que la distinción representa un estímulo para seguir fortaleciendo la misión que dio origen a la fundación. “Esta medalla es un aliciente para seguir adelante con nuestro propósito de brindarle al público historias bailadas cuyo espíritu narrativo reside en el centro mismo de los valores y las tradiciones que nos identifican a todos. También para seguir generando oportunidades de crecimiento para nuestros artistas”, expresó.

Cada función reúne actualmente a cerca de 150 artistas entre bailarines, músicos y acróbatas, quienes dan vida a un espectáculo que se presenta el último viernes de cada mes y que se ha convertido en una de las principales experiencias culturales de Cali.