La industria de la música en vivo atraviesa un momento de expansión en América Latina y, detrás de ese crecimiento, también cobran protagonismo los profesionales que diseñan las estrategias para que una gira trascienda la logística y logre conectar con cada mercado. En ese escenario aparece Natalia Palma, Operations Manager de Touring the World y, desde este año, project manager de la artista Elena Rose, uno de los proyectos de mayor proyección del pop latino.

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Con una trayectoria que reúne experiencia en áreas como label management, booking y project management, Palma conversó con SEMANA sobre los desafíos de desarrollar carreras sostenibles en una industria marcada por la velocidad de las tendencias.

Para la ejecutiva, uno de los errores más frecuentes que cometen artistas y equipos de trabajo es sacrificar la identidad del proyecto para seguir lo que domina el mercado en un momento determinado. “Siento que a veces los artistas se enfocan mucho en lo que está de moda en el momento o en las tendencias de ese momento, en vez de seguir su proyecto, su esencia como tal. En vez de seguir la esencia de su proyecto, siento que eso es clave: ser fiel a lo que tu proyecto te pide”, indicó.

Esa misma filosofía ha guiado parte del crecimiento de Touring the World, cuya operación regional pasó de 324 shows en 2024 a 470 en 2025. Palma atribuye ese avance a un aprendizaje que considera determinante: dejar de entender Latinoamérica como un solo mercado.

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La ejecutiva explica que el éxito de una gira depende de comprender las particularidades de cada país, desde la forma de trabajar con los promotores hasta las dinámicas culturales que influyen en el negocio: “Hemos aprendido un montón a manejar los mercados como lo que son: diferentes territorios. No necesariamente lo que aplica para Colombia aplica para Perú, para Ecuador o incluso para Centroamérica. Aprender a tratar a cada país como diferente y entender las situaciones de cada uno ayuda un montón”.

Aunque las redes sociales y el análisis de datos tienen hoy un peso determinante en la industria, Palma considera que todavía existe un elemento que ninguna métrica reemplaza: la intuición del artista.

“El público es lo que nos lleva a poder abrir conciertos en cualquier otra ciudad para cualquier artista”, afirma. Por eso insiste en que las decisiones deben construirse a partir de la combinación entre la lectura de los datos y la capacidad del artista para identificar dónde está su audiencia.

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Un nuevo reto con Elena Rose

En paralelo a sus responsabilidades en Touring the World, Palma asumió uno de los desafíos más importantes de su carrera al convertirse en project manager de Elena Rose.

Desde su perspectiva, ese rol consiste en articular todas las dimensiones que conforman una carrera artística, desde la música y las giras hasta las colaboraciones y la vida profesional del artista, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de crecimiento y expansión internacional.

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Colombia, un actor cada vez más relevante

La transformación del negocio del touring también ha modificado el lugar que ocupa América Latina en los circuitos internacionales. Palma recuerda que durante años las giras de artistas anglo se concentraban en México, Brasil y Argentina, mientras que hoy Colombia se consolidó como una parada imprescindible.

A su juicio, esa evolución también exige trabajar de manera más cercana con los equipos locales y comprender las diferencias que existen entre cada mercado para responder a sus necesidades específicas.

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Aunque reconoce avances importantes en la representación femenina dentro de la industria musical, Palma considera que el siguiente paso pasa por ampliar la participación de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones. “Es poder darle la oportunidad a más mujeres de estar y hacer parte de conversaciones importantes, ser parte de las reuniones importantes y tener acceso a poder llegar a esos puestos grandes. Veo muchísimas más mujeres involucradas en la industria de la música y muchas mujeres muy capaces”.

Para la ejecutiva, abrir más espacios de liderazgo y seguir construyendo equipos con mayor presencia femenina será determinante para el futuro de una industria que continúa transformándose al ritmo del crecimiento de la música en vivo en la región.